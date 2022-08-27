O sorulara cevap yok!

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ahu Yağtu (44), önceki akşam Beyoğlu'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Erkek arkadaşı ile samimi bir şekilde eğlenen Yağtu, kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenince mekanın önüne taksi çağırdı.

SUSKUN AHU

Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz ile olan "nafaka" problemi, Selen Görgüzel'in "nafaka alan kadın" açıklamaları, Gülşen'in tutuklanması ve yanındaki erkek arkadaşı ile samimi bir şekilde eğlenmesi sorularını yanıtsız bıraktı.

Sessizliğini koruyan Yağtu, erkek arkadaşı ile birlikte hızlıca taksiye binip, oradan uzaklaştı.

DOLAR DEĞİL, TL İLE ÖDEMEK İSTEDİ

Öte yandan Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olmasını talep etmişti. Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil, Türk lirası olarak ödemek istemişti. Mahkeme de ünlü komedyenin talebini kısmen kabul ederek, 70 bin TL nafaka ödemesine karar vermişti.

MAHKEMEYE BAŞVURMUŞTU

Cem Yılmaz, 2013 yılında dolar 1,90 iken 19 bin TL nafaka ödüyordu. Yılmaz, yıllar içerisinde artan döviz kuruyla 145 bin TL'ye yükselince mahkemeye başvurarak, indirim istemişti.

ANLAŞMALI BOŞANMIŞLARDI

Yağtu ile Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirmişti. Ünlü komedyen, eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödemişti. Yılmaz, ayrıca Ahu Yağtu'ya üç gayrimenkul de vermişti.