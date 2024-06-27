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        Haberler Magazin Ahu Tuğba'nın sağlık durumuyla ilgili kızından açıklama - Magazin haberleri

        Ahu Tuğba taburcu oldu

        Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ahu Tuğba'nın taburcu olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:54
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          Yaşamını ABD'de sürdüren Ahu Tuğba, nisan ayında trafik kazası geçirmişti. Oyuncu, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

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          Geçtiğimiz hafta da Miami'deki evinde rahatsızlanan Ahu Tuğba, yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

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          Zor günler geçiren ünlü oyuncunun taburcu olduğu öğrenildi. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı.

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          Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Annesinin KOAH hastası olduğunu söyleyen Anjelik Calvin; "Vücudundaki oksijen seviyesi düşmüştü. Ambulans yetişmeseydi her şey daha da kötü olabilirdi. Kalp damarları açıldı. Annem, burnundan rahat nefes alamıyor, burnunda kemik ve nodüller var" dedi.

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