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        Haberler Magazin Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin: Anneme kavuşmak istiyorum - Magazin haberleri

        Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin: Anneme kavuşmak istiyorum

        1 Eylül'de ABD'deki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlı ise hakkımda o olsun. Anneme kavuşmak istiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 13:36 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:37
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        "Anneme kavuşmak istiyorum"
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        Uzun yılladır ABD’de yaşayan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti. 69 yaşında KOAH nedeniyle vefat eden Ahu Tuğba, 28 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

        Annesinin ölümüyle sarsılan ve zor günler geçiren Anjelik Calvin, annesinin Instagram hesabından duygularını dile getirdi.

        Anjelik Calvin; "Anne, çok acı çekiyorum. Derin bir ızdırap. Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor. Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlı ise hakkımda o olsun. Anneme kavuşmak istiyorum Rabbim" dedi.

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        #Anjelik Calvin
        #Ahu Tuğba

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