Ahu Tuğba kızının otomobilini çöpe attı!

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Bir döneme damgasını vuran oyuncu Ahu Tuğba, Instagram hesabından günlük hayatından sık sık kesitler yayınlıyor.

ABD'nin Miami kentinde kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşamını sürdüren 65 yaşındaki oyuncu, önceki gün otomobilinin içinden çektiği bir video ile dikkat çekti.

Tuğba, paylaşımda Calvin'in "Arabayı ne yapıyorsun?" sorusuna "Çöpe atıyorum, ne yapacağım!" yanıtını verdi. Ünlü oyuncunun kızı daha sonra "Aa bu şok oldu bana" ifadelerini kullandı.

"KIZIMIN ARABASINI ÇÖPE ATTIRDILAR"

Videoda gergin olduğu görülen Ahu Tuğba, gönderisine, "Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar, bana en sonunda kızımın arabasını çöpe attırdı" notunu düştü.

Sosyal medyada gündem olan paylaşıma, "Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin...", "Kimse yapamadı mı?", "Arabayı kurtaran olur, atmayın!" şeklinde yorumlar yapıldı.

KIZI ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLDU

Öte yandan Ahu Tuğba 1991-2010 yılları arasında evli kaldığı Amerikalı doktor Timmy Alejtani'den 28 yaşında Anjelik Calvin adında bir kızı bulunuyor. Yurt dışında yaşamını sürdüren Calvin, 2019 'da özel harekat polisi olmuştu.