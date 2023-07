Ahşena-Astakos yürüyüş yolu ağaç tünelleriyle ilgi çekiyor

İstanbul Doğa Sporları Kulübü tarafından günübirlik ve kamplı yürüyüşlerin yapıldığı Karadeniz kıyılarına yakın Ağva'dan başlayarak Körfez'e kadar uzanan parkur, yeşilin her tonunun yer aldığı doğasıyla ilgi çekiyor. Rotanın çeşitli noktalarında bulunan meşe, çam ve gürgen gibi ağaçlar, yürüyenlerde adeta yeşil tünellerin içinden geçme hissi uyandırıyor.

Yıllardır trekking yaptığını, Türkiye'nin her yerinde yürüdüklerini, özellikle böyle rotalar için daha uzak yerlere gitmek zorunda kaldıklarını belirten Şahin, "Oysa İstanbul'da yanı başımızda böyle güzel bir yer varmış. Parkur genelde Kocadere'nin kıyılarından devam ediyor. Parkurun yüzde 90'ı ağaçlık, adeta ağaç tünellerinin arasından yürüyoruz. Sürekli dere kenarından yürüdüğümüz için su sesi, kuş sesleri adeta büyülüyor bizleri. Benim yürüdüğüm Türkiye'deki en güzel yürüyüş rotalarından bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Yürüyüş etkinliğinde görevli Samet Şentürken, 350-400 metrelik aralıklarla boyama yapılan parkurun üç etaptan oluştuğunu, genellikle toprak yoldan ilerlendiğini belirterek, "Ama bazı kısımlarda özellikle dere kenarına inildiği için tecrübe gerekebilir. İlk 15 kilometrelik kısmı var, doğayı seven herkesin katılıp rahatlıkla yürüyebileceği bir rota" dedi.

Neslihan Özcan da doğayla iç içe kalmaktan keyif aldığını ve bunun için hafta sonlarını değerlendirip doğa yürüyüşü yaptığını aktardı. Özcan, "Her tarafımız tamamen yeşil. 360 derece her taraftan yeşili görüyoruz. Gökyüzü masmavi. Bunları görmek, hele kamplarımızda gece yıldızları görmek, bunlar her hafta sonu bana nasip oluyor. Ekstra bir zamana gerek yok isteyen herkesin katılabileceği bir etkinlik" şeklinde konuştu.