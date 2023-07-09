Ahsen Eroğlu, Bodrum'da ortaya çıktı
Ahsen Eroğlu, Bodrum, Yalıkavak'taki bir otelin plajında görüntülendi. Beyaz bir bikini giyen Eroğlu, şezlongda güneşin keyfini çıkardı
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 28 Mayıs Genel Seçimleri sonrası "Bana gitme vakti göründü" şeklindeki sözleriyle dikkat çeken oyuncu Ahsen Eroğlu, Bodrum'da ortaya çıktı.
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Beyaz bir bikini giymeyi tercih eden Ahsen Eroğlu, plaj kombinini ise mavi renkli çizgili bir gömlek ve şapka ile kombinlediği görüldü.
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Ahsen Eroğlu, denize girmek yerine şezlongda güneşlendi.
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Oyuncu Sinem Ünsal ilse arkadaşları gibi denize girip güneşlenmek yerine hararetli bir şekilde telefon görüşmesi yaptı. Ünsal'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.