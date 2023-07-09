Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 28 Mayıs Genel Seçimleri sonrası "Bana gitme vakti göründü" şeklindeki sözleriyle dikkat çeken oyuncu Ahsen Eroğlu, Bodrum'da ortaya çıktı.

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Beyaz bir bikini giymeyi tercih eden Ahsen Eroğlu, plaj kombinini ise mavi renkli çizgili bir gömlek ve şapka ile kombinlediği görüldü.