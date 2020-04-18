Ahşap yakma ustası imam cami cemaati için atölyeye girdi - MANİSA

AA

Demirci ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde 8 yıldır imam hatip olarak görev yapan 3 çocuk babası Gümüş, geçen yıl, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ahşap yakma sanatına ilgi duydu.

İnternetten ve bununla ilgili yayınlardan faydalanan Gümüş, yaklaşık 5 ayda bu sanatı öğrendi.Hazır motif ya da kendi çizimlerinin üzerine ahşap yakma tekniğini uygulayan Gümüş, tasarladığı işlemelerden kapı süsü, saat, çeşme, masa lambası, tablo gibi aksesuarlar yapıyor.Muharrem Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş zamanını değerlendirmek amacıyla başladığı ahşap yakma sanatının, kendisinde tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Sanatı kendi başına öğrendiğini dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:

"Stresten uzak kalmak adına bu sanatı araştırdım. Hiçbir yerden eğitim veya kurs almadım. Gazetelerden, internetten ve televizyonlardan nasıl yapıldığını öğrendim. Kovid-19 önlemleri kapsamında şu an bütün günümü evimdeki atölyede geçiriyorum. Sadece vakit ezanlarını okuyup eve geliyorum.Evde kalmamın bana sağladığı avantaj kendimi geliştirmemi sağladı. Her bir eserin malzemesini de kendi imkanlarımla kavak ağacından hazırlıyorum. Desenleri bazen hazır resimlerden, bazen de kendi çizdiğim resimlerden yapıyorum. Desenleri kara kalem ile ahşaba hatasız bir şekilde çiziyorum. Şekil çizimi tamamlandığında yine hatasız bir şekilde yakıyorum."

-"Eserlerimi cemaatime hediye edeceğim"

Muharrem Gümüş, Hazreti Muhammed'in zamanın kıymetiyle ilgili aktardığı hadislerden yola çıkarak cemaati için hediyeler hazırladığını vurguladı.Salgının bitmesi için dua ettiğini anlatan Gümüş, "Allah nasip eder de salgın biter camimiz şenlendiğinde bu zor günlerde yapmış olduğum eserleri cemaatime hediye etmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Ahşap yakma sanatını 11 yaşındaki kızı Ayşe Nur'a da öğrettiğini hatırlatan Gümüş, onunla atölyede güzel zaman geçirdiğini sözlerine ekledi.