Ahşap yakma ustası imam cami cemaati için atölyeye girdi - MANİSA

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Demirci ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde 8 yıldır imam hatip olarak görev yapan 3 çocuk babası Gümüş, geçen yıl, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ahşap yakma sanatına ilgi duydu.
İnternetten ve bununla ilgili yayınlardan faydalanan Gümüş, yaklaşık 5 ayda bu sanatı öğrendi.Hazır motif ya da kendi çizimlerinin üzerine ahşap yakma tekniğini uygulayan Gümüş, tasarladığı işlemelerden kapı süsü, saat, çeşme, masa lambası, tablo gibi aksesuarlar yapıyor.Muharrem Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş zamanını değerlendirmek amacıyla başladığı ahşap yakma sanatının, kendisinde tutkuya dönüştüğünü söyledi.
Sanatı kendi başına öğrendiğini dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:
"Stresten uzak kalmak adına bu sanatı araştırdım. Hiçbir yerden eğitim veya kurs almadım. Gazetelerden, internetten ve televizyonlardan nasıl yapıldığını öğrendim. Kovid-19 önlemleri kapsamında şu an bütün günümü evimdeki atölyede geçiriyorum. Sadece vakit ezanlarını okuyup eve geliyorum.Evde kalmamın bana sağladığı avantaj kendimi geliştirmemi sağladı. Her bir eserin malzemesini de kendi imkanlarımla kavak ağacından hazırlıyorum. Desenleri bazen hazır resimlerden, bazen de kendi çizdiğim resimlerden yapıyorum. Desenleri kara kalem ile ahşaba hatasız bir şekilde çiziyorum. Şekil çizimi tamamlandığında yine hatasız bir şekilde yakıyorum."
-"Eserlerimi cemaatime hediye edeceğim"
Muharrem Gümüş, Hazreti Muhammed'in zamanın kıymetiyle ilgili aktardığı hadislerden yola çıkarak cemaati için hediyeler hazırladığını vurguladı.Salgının bitmesi için dua ettiğini anlatan Gümüş, "Allah nasip eder de salgın biter camimiz şenlendiğinde bu zor günlerde yapmış olduğum eserleri cemaatime hediye etmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Ahşap yakma sanatını 11 yaşındaki kızı Ayşe Nur'a da öğrettiğini hatırlatan Gümüş, onunla atölyede güzel zaman geçirdiğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!