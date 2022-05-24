Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı

Arslanbey Organize Sanayi içindeki ahşap üretimi gerçekleştirilen fabrikada, saat 10.30 sıralarında, buhar kazanında bakım yapılırken patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. Patlamada 2 işçi, hafif yaralandı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler, kontrol amaçlı sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumanlar arasında kaybolan işçi ise 20 dakikalık arama sonucu bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.