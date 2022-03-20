Ahşap evde çıkan yangında feci son!

İHA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ahşap evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Üstatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Hüsnü Çorumlu'ya ait ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Hüsnü Çorumlu'nun ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Çorumlu'nun cansız bedeni Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.