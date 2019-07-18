18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar katıldı. İmza töreninde konuşan Mustafa Aztopal, “Bu sezonki 6’ncı transferimizi gerçekleştiriyoruz. Ahmethan’ı 3 yıllığına Samsunspor’a bağlayan sözleşmeyi imzaladık. Fenerbahçe Kulübü ile anlaştık. 2 gündür İstanbul’da Comolli ve yöneticiler ile görüşüyordum. Bir mutabakat vardık. Hem bugünümüze hem de yarınımıza hizmet edecek bir oyuncuyu kadromuza kattık” dedi.
Çok büyük bir kulübe geldiğini bildiğini ifade eden Ahmethan Köse, “Bu günlere gelmemde emeği geçen Fenerbahçe kulübüne teşekkür ediyorum. Şu anda da çok büyük bir camiaya geldim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok farklı bir camia. Buraya geldiğimde bunu daha iyi anladım ve hissettim. Burayı tercih etmemdeki en büyük sebep de kulübün hedefleriyle benim hedeflerimin aynı doğrultuda olmasıydı. Sezon sonunda umarım takımımızı ait olduğu yere çıkartırız. Geçen sene de kendime bir gol hedefi koymamıştım. Bu sezon olabildiğince fazla skor üretmek istiyorum. Sadece gol olarak değil, asist ve kilit pas olarak da katkı vermek istiyorum. Takıma ne kadar katkı verirsem, benim için o kadar iyi” diye konuştu.
Ahmethan Köse, geçen sene TFF 2. Lig’de Kırklarelispor formasıyla 35 maçta 15 gol atmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!