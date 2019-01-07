Fenerbahçe'den Kırklarelispor'a kiralanan Ahmethan Köse, Fenerbahçe'de ve yeni takımında yaşadıklarını, geleceğe yönelik düşüncelerini anlattı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'a konuşan Ahmethan Köse'nin açıklamaları şöyle:

"Lige alışma sürecim 4-5 hafta sürdü açıkçası. Bu lige dışarıdan baktığın zaman diyorsun giderim oynarım. Ama içine girdiğin zaman hiç de öyle olmadığını anlıyorsun. Çok çetin bir mücadelenin olduğu, 4-5 tane takımın da pas oyunu oynadığı bir lig burası. Sahalar, zeminler... Birçok şeye alışmak zorunda kaldım. Alışma sürecini atlattıktan sonra rahatladım ama. Artık kendi oyunumu daha rahat gösterebiliyorum. Çünkü takıma da alışıyorsunuz, lige de alışıyorsun. Şimdi her şey iyi gidiyor.

1.5 sene A takım ortamındaydım. Oranın hala çok büyük ekmeğini yiyorum. Özellikle kendimi geliştirme açısından. Kendimi sürekli oradaki oyuncularla kıyaslıyorum ki hepsi üst düzey ve milli oyuncular. Yani benim hedeflediğim yerdeki oyuncular. Bu yüzden oraya ulaşmak için de en iyi örnek onlar. Onlar ne yapıyorsa ben de onu yapmalıyım ki oraya ulaşmalıyım. Fenerbahçe'de de buralardan gelmiş çok fazla oyuncu var. Sonuçta kimse annesinin karnında çıkıp Fenerbahçe'de oynamıyor. Herkes belli zorluklardan geçerek o formayı giyiyor. Onlar ne yapmışlar, nasıl yükselmişler bunlara bakıyorum. Özellikle Şener ve Mehmet abiyle oradayken de bunları konuşuyorduk. Oradaki her şeyin tecrübesi buraya katkı sağlıyor.

Forvet her zaman bir ihtiyaçtır. Sürekli yenisi gelir. Sürekli atan oynar. Sürekli bir sirkülasyonun olduğu bir yer. Ben de elimden geldiğince bu yarışın içinde olmak istiyorum. Çünkü forvet attığı kadar var olur. Ne kadar çok atarsanız o kadar bu işin içinde olur. A takıma çıkmadan önce U21'de yaşadığım iyi sezona benzer bir sezon yaşıyorum şimdi. Bu sene hedefim illa bir rakam vermek gerekirse 20 gol. İkinci yarı da ilk yarı gibi geçerse bu sayıyı yakalayabilirim belki üstüne bile çıkabilirim. Ligin ikinci yarısında play-off hedefliyoruz. Zorlu rakiplerimiz var. Çok çalışacağız.

Vardar maçındaki kaçırdığım pozisyonlar elbette benim için kırılma anları oldu. Hasan ve Alper abinin çıkardıkları pozisyonlar benim için bir kırılma anıydı. Tabii ki o kırılma anları olumlu yönde olsaydı çok daha başka ilerleyebilirdi kariyerim. Ciddi bir baskı var orada oynarken. Sadece benim için değil kim oynarsa oynasın bu baskı var. En tecrübeli isim kim? Mehmet Topal'sa ona da bu baskı var. Tabii bu bana da yansıdı. Üzerinden biraz daha zaman geçti mi daha objektif bakabiliyorsun durumlara. O pozisyonlardan da ders çıkardım. Bunları konuşuyoruz tabii ama geçmişle yaşanmıyor. Ben hiçbir zaman geçmişle yaşayan bir insan olmadım. Yeniden böyle fırsatlar yakalamak için çabalıyorum. Her zaman önümdeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyorum.

İdol olarak olmasa da tam oyununu en çok izlemeyi sevdiğim oyunculardan biri Griezmann. Benim oyun tarzıma yakın bir tarz. Gezgin forvet tarzı. Günümüzde rol model olarak aldığım o var. Fenerbahçe'den de çok değerli isimler var. Hepsinden bir şeyler almaya çalışıyorum. Volkan ağabeyin, Mehmet ağabeyin liderlikleri, Nabil'in, Hasan ağabeyin çalışkanlıkları. Ben herkesin iyi bir yanını almaya çalışıyorum.

Şu an ligde oynayan ki hepsi de benim arkadaşım çok değerli isimler var genç oyuncu olarak. Hepsi de çok başarılı oynuyorlar. Onları da tebrik etmek istiyorum. Trabzonspor'dan Yusuf, Abdulkadir, Merih Alanya'dan, Ertuğrul Bursa'dan hep bizim alt kademelerde birlikte oynadığımız arkadaşlarımız. Bu dönüşümün olacağı son 5 yıldır artık bağırıyordu bence. Burada sıyrılanlar direkt Süper Lig'de oynamaya başladı. 1. Lig'de, 2. Lig'de oynayanlar da çok fazla. Onlar da yukarıyı zorlayacaklardır. Hem kulüplerin maddi yapısı hem oynayan oyuncuların başarısı bu dönüşümü zorunlu kıldı. Artık kitlesel bir harekete dönüştü. Taraftar da onu istemeye başladı artık. Umarım bu Türk futbolu için de milli takım için de iyi olur.

Asıl hedef her zaman Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'nin oyuncusuysanız en büyük hedefini kalıcı olup bu kulübe hizmet etmektir en büyük hedefiniz. Ben de o yönde çalışmalarımı yapıyorum. Kimi oyuncular "Ben nasıl olsa Fenerbahçe'ye döneceğim" düşüncesine kapılabilir. Ben ise burayı biraz daha eğitim süreci olarak görüyorum. Takımda da çok iyi arkadaşlarım var. Fenerbahçe'den tanıdığım arkadaşlarım da var. Burada kendimize bir dünya kurduk. Özel fitness hocamızla sürekli çalışıyoruz. Diyetisyen eşliğinde beslenmemize dikkat ediyoruz. Profesyonel destek alıyoruz. Çünkü ne olacağını kestiremezsiniz. Cengiz Ünder örneğini vermek gerekirse 3-4 yılda PTT'den Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi. Belki daha da büyük bir örnek Çağlar olacak. Amatörden Premier Lig'e giden bir yol. İşte bu yüzden ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Her zaman hazırlıklı olmanız gerekir. Profesyonel destek doğrultusunda kendimiz doktor tavsiyesi eşliğinde besin takviyesi, buhar makinesi bile aldık. Çünkü artık fizik çok ön planda. Fiziğe dayalı futbol var ama teknik ve oyun bilgisiyle de birleştirmeniz gerekiyor.

Bir sorunun hiçbir zaman tek bir nedeni olmaz. Futbolda bir gol yeniyorsa zincirleme hatadır. Genç oyuncular konusu da böyle. Ne sadece yönetim tarafından ne sadece oyuncudan kaynaklı. Ne sadece teknik sebeplerden ötürü ne de sadece mental sorunlar. Birkaç kişi olabilir elbet ama yüzde 60'lık bir kesim futbola başlayıp daha sonra dışında kalıyorsa burada herkes bir şapkasını alıp düşünmeli. Futbolcular da kendilerine ders çıkarmalılar, futbolu organize eden insanlar da kendilerini sorgulamalılar.

Toparlayacağına inanıyorum ben kesinlikle Fenerbahçe'nin. Kadro olarak geçen yıl 2. olmuş bir takım var. Evet bazı ayrılan önemli oyuncular oldu ama yerlerine de önemli transferler yapıldı. Eğer gerçekten takım olabilirlerse bambaşka bir ikinci yarı da olabilir. 2011'de Fenerbahçe 17'de 16 yaptı ikinci yarı. Neden olmasın? Herkes birbirine çelme takabiliyor. O yüzden Fenerbahçe ikinci yarı bambaşka bir görüntü çizebilir."