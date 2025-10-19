Habertürk
        Haberler Magazin Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

        İş insanı Ahmet Zeki Başeskioğlu, 95 yaşında yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 00:35 Güncelleme: 19.10.2025 - 00:35
        ünlü iş insanı Ahmet Zeki Başeskioğlu, 95 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Başeskioğlu’nun ailesi duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Ahmet Zeki Başeskioğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi 19 Ekim Pazar günü Şişli Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Aile Mezarlığı’na defnedilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Dünyaca ünlü modellerle iş birliği yapan Başeskioğlu’nun vefatının ardından, ünlü model Tülin Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi; "Çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin. Türk tekstiline büyük katkıları olan bir duayen olarak kalbimizde yeri hep ayrı kalacaktır."

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, HT Ekonomi

        #Ahmet Zeki Başeskioğlu

