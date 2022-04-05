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Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, markanın kurucuları Václav Laurin ve Václav Klement adına verilen 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Çek markanın Türkiye distribütörlüğünü 1989 yılından bu yana sürdüren Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce’ye ödülü, Çekya’da düzenlenen törenle Skoda Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Jahn ve Skoda Auto Uluslararası Satışlar Sorumlusu Jan Procházka tarafından takdim edildi. Yüce'ye, geçtiğimiz yıl da Çekya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Liyakat Madalyası verilmişti

Ödülü aldıktan sonra bir konuşma yapan Ahmet Yüce, "Benim için ülkemde bir markayı temsil etmekten öte, bir yaşam biçimi olan Skoda markasının şahsıma layık gördüğü onur ödülü için teşekkür ediyorum. Yüce Auto Skoda Başkanı olarak bana layık görülen bu ödülü, Türkiye’deki ortağımız Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Şahenk, şirketimizin eski ve yeni tüm yöneticileri ile çalışanlarımız adına da alıyorum. Geçen yıl tevdi edilen Çekya Liyakat Nişanından sonra, 68 yıldır sadece otomobil işiyle uğraşan ve 33 yıldır Türkiye’de Yüce Auto kimliğiyle temsil ettiğimiz dünya markası Skoda tarafından bu ödüle layık görülmekten de büyük onur duyuyorum" dedi.

Yüce sözlerinin devamında, "Skoda Auto ile bugüne kadar süregelen dostluk ve karşılıklı sevgiye dayanan ilişkilerimizin artarak devam edeceğine olan inancımı da bir kez daha yineliyor, tüm Skoda ailesine teşekkürlerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Doğuş Otomotiv ortaklığında faaliyetlerini yürüten Skoda Türkiye Distribütörü Yüce Auto, Türkiye genelinde 44 yetkili satış & servis, 1 yetkili satıcı, 6 yetkili servis ve yedek parça satış noktası ile hizmet veriyor.