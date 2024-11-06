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        Haberler Gündem Politika Ahmet Türk: Kandırmaya yönelik bir anlayışla geliyorsanız kendinizi kandırırsınız | Son dakika haberleri

        Ahmet Türk: Kandırma anlayışla geliyorsanız kendinizi kandırırsınız

        İçişleri Bakanlığı tarafından, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, "Doğru projelerle geldiğinizde o zaman biz sizin elinizi tutarız, ama kandırmaya yönelik bir anlayışla geliyorsanız, kendinizi kandırırsınız. Bunun ötesinde bir şey olmaz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:06 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:11
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        Ahmet Türk: Kandırma anlayışla geliyorsanız kendinizi kandırırsınız
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanıyken İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılan Ahmet Türk, belediye binası önünde açıklama yaptı.

        "UZATILAN HER ELİ TUTTUK"

        DHA'da yer alan habere göre bugüne kadar kendilerine uzatılan her eli tuttuklarını belirten Türk, “Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda; yarın İran'daki gelişmeler, Orta Doğu'da oluşacak bir kaosta, Türkiye'nin nasıl bir duruma geçeceğini bildikleri için bir taraftan el uzatmaya çalışıyorlar. İyi de biz gerçekten bugüne kadar uzatılan her eli tuttuk.

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        "SOFRANIN ÜZERİNDE HİÇBİR ŞEY YOK"

        Çözüm için her zaman ne yapacağınız konusunda düşüncemizi ortaya koyduk. Dün de ifade ettim, bir sofra kurmuşsunuz ama sofranın üstünde hiçbir şey yok. Ne yapacağınız konusunda hiçbir şey söylemeden, sadece bazı söylemleri dile getirerek Kürt halkını ne ikna edebilirsiniz ne de Kürt halkının taleplerini karşılayabilecek bir süreci başlatabilirsiniz.

        "DOĞRU PROJELERLE GELİRSENİZ ELİNİZİ TUTARIZ"

        Kürtler bugün politize olmuş bir halk. Kürtler 40-50 yıllık siyasetiyle, mücadelesi ve duruşuyla bugün artık herkesten daha politize olmuş bir halk. Doğru projelerle geldiğinizde o zaman biz sizin elinizi tutarız, ama kandırmaya yönelik bir anlayışla geliyorsanız, kendinizi kandırırsınız. Bunun ötesinde bir şey olmaz” dedi.

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        #Ahmet Türk
        #Son dakika haberler
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