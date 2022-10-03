Ahmet'ten 9 gündür haber yok!

Trabzon'da, açık öğretim sınavına giden 16 yaşındaki Ahmet Akyüz, 9 gündür aranıyor.

Bursa'dan 2 ay önce Trabzon'un Of ilçesi Korucuk Mahallesi Kuran Kursu'na gelen Adem Akyüz, 24 Eylül tarihinde açık öğretim sınavı için ilçe merkezine gitti. Sınava girdikten sonra Kur'an kursuna dönmeyen gençten endişelenen kurs yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, gencin Bursa'da yaşayan ailesi ve yakınları da Of ilçesine geldi. Yakınları 9 gündür haber alınamadıkları Adem'e kavuşmayı bekliyor.