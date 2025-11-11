Habertürk
        Ahmet Tatlıses: Tarafsız bir vasi atansın - Magazin haberleri

        Ahmet Tatlıses: Tarafsız bir vasi atansın

        İbrahim Tatlıses hakkında açılan vesayet davasına ilişkin iddialar üzerine Ahmet Tatlıses'in avukatı açıklama yaptı. Davanın hâlen devam ettiğini vurgulayan avukat, İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiğini, savurganlık ve bağımlılık sorunları bulunduğunu öne sürerek, tarafsız bir vasi atanmasını talep ettiklerini duyurdu

        Giriş: 11.11.2025 - 18:52 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:01
        "Tarafsız bir vasi atansın"
        Uzun süredir babası İbrahim Tatlıses ile arası açık olan Ahmet Tatlıses, yaşanan gerginliklerin ardından babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini belirterek vesayet davası açmıştı. Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığı yönündeki iddialar üzerine Ahmet Tatlıses’in avukatı konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

        Avukat, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, davanın henüz devam ettiğini belirterek; İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiğini, savurgan olduğunu, alkol ve kumar bağımlılığı bulunduğunu, genel güvenliği tehlikeye soktuğunu ve bu nedenle vesayet altına alınması gerektiğini, ancak vasi olarak kendisinin değil, tarafsız bir kişinin atanmasını istediğini ifade etti.

        Avukatın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; Müvekkil Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasında mevcut bulunan vesayet davasının, İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığına dair haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Dava süreci devam etmekte olup, bu süreçte İbrahim Tatlıses’in şahsına ve şirketlerine ait mal varlıklarına konulmuş tedbir kararları da yürürlüktedir. Yargılamanın bir sonraki duruşması 30 Ocak 2026 tarihindedir.

        Yukarıda izah ettiğimiz ve sayın mahkemenizin re'sen nazara alacağı gerekçelerle kısıtlı adayı İbrahim Tatlıses'in ve şirketlerinin; Akıl zayıflığı ve akıl zayıflığının yanı sıra savurganlığı ve mal varlığı yönetimini kötü yöneterek kendisini ve ailesini yoksulluk tehlikesine düşürmesi; alkol, kumar bağımlılığı ve genel güvenliği tehlikeye sokması sebebiye TMK'nun 405. ve 406. maddeleri uyarınca vesayet altına alınmasına ve mahkemenizin belirleyeceği,kısıtlı adayından maddi menfaat elde etme imkanı olmayacak bir kişinin vasi olarak atanmasına.

        Kısıtlı adayının TMK 406. Maddesi yönünden kısıtlanması, mümkün olmadığı takdirde kısıtlı adayına TMK 429. Maddesi kapsamında yasal danışman atanması hususunda açılan dosyanın tefriki ile, dosyanın yeni esas numarası üzerine kaydedilmesine ve yargılamaya yeni alınacak bu esas numarası üzerinden devamına, işbu dosya kapsamında konulan vesayet tedbir şerhlerinin yeni esas numarası üzerinden devamına karar verilerek tefhimle açık yargılamaya devam olundu.

