Ahmet Tatlıses 3. kez dede oldu

Ahmet Tatlıses 3. kez dede oldu - Magazin haberleri

Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Ahmet Tatlıses, 3. kez dede oldu.

Mert Tatlıses'in kızı Ayza dün dünyaya geldi. Ahmet Tatlıses, mutluluğunu Instagram sayfasından dile getirdi.

Tatlıses, şu mesajı yayınladı:

"Sevgi ve saygı dolu bir ailenin en değerli hazine olduğunu hepimiz bilir, kabul ederiz değil mi?

Bu hazineyi değerli kılan 2 şey var; önce onu bulmak sonra değerini bilmek…

Bugün 3. kez büyükbaba oldum,

Yavrum Mert’imin, 3. yavrusu dünyamıza geldi.

AYZA kızım, adı gibi ay yüzlü kızım hoş geldin, sefalar getirdin…

Hayırlı bir insan ve evlat ol inşallah…

Allah seni bizlere bağışlasın"

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