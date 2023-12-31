Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        44
        Galatasaray
        GS
        44
        Trabzonspor
        TS
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Beşiktaş
        BJK
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        27
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        26
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        24
        Kasımpaşa
        KSM
        23
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        21
        MKE Ankaragücü
        MKE
        20
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        15
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        14
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ahmet Selim Kul yazdı: Yeni yıl dilekleri - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Yeni yıl dilekleri

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, 2023 geride kalırken 2024'e dair Türk futboluna dair temennilerini kaleme aldı

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 31.12.2023 - 16:01 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni yıl dilekleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Öncelikle herkese savaşın olmadığı, masum insanların ölmediği, çocukların herhangi bir sebepten dolayı gözyaşlarının akmadığı bir yıl dilerim. Mutluluk, sağlık, huzur, anlayış, empati, saygı, derinlik, vizyon dilerim. Dilemekten zarar gelmez… Ben izninizle yılın bu son yazısında Türk futboluna dair dilediklerimi sıralayacağım…

        Sosyal medyada kulüplerin veya bilmediğimiz odakların hesapları üzerinden her türlü manipülasyon, hedef gösterme, itibar suikastı, toplumu birbirine düşürme eylemlerine karşı gerçek anlamda hukuki adımlar diliyorum.

        6222 yasasının sadece tribünlere değil, medya mensubu, futbolcu, yorumcu, teknik direktör, yönetici, başkan ayrımı yapmadan herkese uygulanmasını diliyorum.

        REKLAM

        Futbolda saçma sapan bir seviyedeki içi boş rekabetin yerini oyunu ön plana koyduğumuz, iyi oyunu hedeflediğimiz bir anlayışın almasını diliyorum…

        Oyun süresinin 60 dakikalara doğru yaklaştığı bir lig diliyorum…

        Hakemlerin kafasındaki 50 tilkiye, geçmiş hesaplara, iç hesaplaşmalara, intikam duygularına göre değil gördüklerine göre maç yönettiği bir yıl diliyorum…

        Türk futbolunda herkesin işine dönmesini, alanında kalmasını diliyorum. Taraftarın taraftarlık, teknik direktörün teknik direktörlük, futbolcunun futbolculuk, gazetecinin gazetecilik, başkanların sadece başkanlık yaptığı bir yıl diliyorum..

        Hakemlere oynayan, oyunu çirkinleştiren sahtekarlıklar yapan futbolculara kendi teknik direktör ve taraftarlarından tepki koyulmasını diliyorum…

        Hakemlerimizin futbolu öğrenmelerini, maç izlemelerini ve dik duruşa sahip olmalarını diliyorum…

        Etkileşim, taraftara şirin gözükmek, para, yöneticilere yalakalık hatta biat ederek mesleği iki paralık eden, ayağa düşüren sözde meslektaşlarımıza Allah’tan akıl, fikir ve hak ettiğini yaşamalarını sağlayacak bir ömür diliyorum…

        REKLAM

        Türkiye’de futbol ve tribün kültürünün gelişmesini, sahaya yabancı madde atma ve olur olmaz anlarda veya en kolay başvurulan yöntem olarak küfür edilmesinin son bulmasını diliyorum.

        TFF başkanın futbol bilen biri olmasını diliyorum. Türk futboluna tarihte görülmemiş şeyler yaşatmasına rağmen istifa etmeyi düşünmeme çılgınlığına karşı hidayet diliyorum.

        Yöneticilere her defasında yalanlamalarına rağmen bütün odaklarının dönük olduğu sosyal medyadan etkilenmedikleri bir yıl diliyorum. Popülist söylemlerden kaçınan, kendi doğrularının arkasından giden, birbirine demediklerini bırakmayıp iki gün sonra aynı masaya oturmadıkları bir tıynet diliyorum.

        Türkiye’deki futbol paydaşlarının çeşitli sebeplerle sürekli şımartılmasının sona ermesini diliyorum…

        Bir çırpıda aklıma bunlar geldi… Zaten neredeyse hiçbirinin gerçekleşmeyeceğini biliyorum. Dedim ya dilemekten zarar gelmez… Ama bu dileklerimin en azından bir kısmı gerçekleşmezse bu ülkede maçlara çocuklar gelmez, futbola ilgi daha hızlı bir şekilde azalmaya devam eder… Herkese bir kere daha mutlu seneler

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2024'e ilk merhaba
        2024'e ilk merhaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Habertürk Anasayfa