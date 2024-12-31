Ahmet Selim Kul yazdı: Yeni mi yıl?

“Yok artık bu kadarı da olmaz” dediğimiz çok fazla şeyin geçmişte benzerlerini yaşadığımızı uzun bir süredir fark ediyorum eski gazete sayfalarına bakındığımda…

Dünyanın büyük bir kısmında o dönemin insanları yaşadıkları sorunların çok büyüdüğünü, ortamın çok bozulduğunu ve artık dünyanın sonu geldiğini düşünürlermiş. İnsanın kendini özel hissetme hali de yeni bir şey değil anlayacağınız… Tüm bunların farkında olmama rağmen ben yine de dünyada bireyselleşmenin arttıkça bu kendimizi çok özel hissetme, çok önemli noktalarda görme halinin çok ileri boyutlara vardığını düşünüyorum…

REKLAM advertisement1

Yukarıda anlattıklarımın futbol endeksli bir yeni yıl yazısında ne işi var diyenleriniz olmadan önümüzdeki sezon aslında yine çok farklı bir sezon yaşamayacağımızı öngördüğümü söyleyeyim… Takım kalitesi, takım uyumu, teknik direktör becerisi, ödemeler, kamuoyu yönetimi, sosyal medya yönetimi, Riva üzerindeki etki, hakemler üzerindeki etki, konjonktürden faydalanma gibi onlarca konu başlığı arasında en fazla doğruyu yapanın mutlu sona ulaşacağı, aynı kavgaların, aynı olayların olacağı bir yeni yıl yaşayacağımızı düşünüyorum…

İnsanların yüzde 99’unun gelişmeyi değil sadece kazanmayı düşündüğü, saygının değil komplekslerin egemen olduğu ve çürük elmaların dahi paydaş gibi gözüktüğü ortamda başka bir şey beklemem de söz konusu değil. O yüzden herkese mutlu yıllar derken yeni mi bu yıl diye de kendi kendime düşünmeden edemiyorum. Futbolda bu sezon detaylar değişse de büyük resimde yeni bir şey olmayacak gibi gözüküyor.