Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Fenerbahçe
        FB
        3
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Göztepe
        GÖZ
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Net Global Sivasspor
        SVS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Yavaş yavaş - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Yavaş yavaş

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 11.08.2024 - 00:50 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yavaş yavaş"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüksek nem, sıcak hava, sezon başı olması, Fred’in olmaması, Lille maçlarının ortası olması, Mourinho’nun oyun anlayışına uyum süreci, tipik oyunu yavaşlatmaya müsamaha gösteren Türk hakemi derken maçın başında önümüzde oyunu yavaşlatabilecek bir sürü sebep duruyordu. Syzmanski’yi Fred’in yerine kullanarak bu yavaşlatıcı birçok maddeye karşı çözüm üretmeyi deneyen Special One maç öncesi röportajında da orta sahaya iki ayağını kullanabilen ve oyunu hızlandırabilecek bir takviye istediğini de kendi tarzıyla anlattı.

        FENERBAHÇE YARIM POZİSYON VERDİ

        Maç boyunca kalesinde toplam yarım tehlike gören Fenerbahçe oyunu her dakika kontrolünde tutmayı başardı. Lakin taraftarının geçtiğimiz yıldan kalan yüksek beklentileri karşısında 90 dakikalık performanstan birçok taraftar memnun kalmamıştır.

        REKLAM

        Bu oyun bu ligde hızlanmadıkça başarıya giden bir oyun değil. Mourinho’nun oynatmak istediği oyun tabii ki bu akşamki görüntü değil ama yavaş yavaş hızlanacak bu oyun bu akşam çok yavaş kaldı. Hiç risk yaşamamak elbette defans açısından problemli 3 Avrupa maçının ardından gecenin en pozitif tarafı.

        MAKUL BENCİL

        Fiziksel sorun veya düşüş yaşamazsa Fenerbahçe taraftarını mest edecek ve rakipleri çok zorlayacak Saint Maximin’in nefis asisti onun düşünüldüğü gibi vurdumduymaz bir oyuncu değil sadece makul bencil olduğunu gösterdi. Yetenek seviyesine göre tercih ettiği bireysel oyun asla rahatsızlık vermiyor. Bu yüzden bu akşam da takımın hücum hattının en etkilisi olmayı başardı.

        Yavaş yavaş gelişecek Mourinho’nun Fenerbahçesi’nde şüphesiz hız en önemli belirleyici olacak. Bu oyun gereken hıza ulaşamazsa da bu ligde çok sorun yaşar. Buna bir kez daha tekrarlama sebebim geçmişten gelen tecrübelerim. Bu ligin de bu camianın da sayısız dinamiğine hakim olduğumu düşünen biri olarak bu hız konusunun çok kritik olacağını düşünüyorum

        FERDİ SATILMAMALI

        Bu arada maç sonunda Ferdi’ye taraftar büyük sevgi gösterdi. Ben Ferdi’nin satılmasının hedefleri ve ortayı koyulan Mourinho vizyonunu düşündüğümde doğru bulmayanlardanım. Fenerbahçe’nin şu aşamada paraya mı ihtiyacı var kupaya mı? Neden hakkında bu kadar çok olumlu kampanya yapıldığını henüz anlayamadığım Branco şu ana kadar oyuncu satma konusunda çok zayıf kaldı. Bu, Ferdi satışını tetikliyorsa Branco hünerlerini göstermeli. Ferdi takımın en eski oyuncusu ve kurumsal hafızası. Bu yüzden fikrim bu yönde.

        Lille maçına kazasız belasız ulaşan Fenerbahçe sezonu 3 puanla açarken atmosfer olarak da iyi bir başlangıç yaptı. Lille maçının uzayacağını hissediyor ve öngörüyorum. Dilerim temsilcimiz mental açıdan güçlü kalır ve Devler Ligi kapısını yarılar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Kadıköy'de üç puan Dzeko'dan!
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Tutuklandı
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        15 yaşındaki çocuk kaleciye bravo!
        15 yaşındaki çocuk kaleciye bravo!
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Maça çıkmadılar! 1. Lig'de ilginç olay
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Habertürk Anasayfa