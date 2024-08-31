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        Haberler Spor Futbol Ahmet Selim Kul yazdı: Sonunda yaptırım - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Sonunda yaptırım

        HT Spor Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirdi

        Giriş: 31.08.2024 - 18:31 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:01
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        Ahmet Selim Kul yazdı: Sonunda yaptırım
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        Geçtiğimiz hafta İzmir’de yetkililerin taraftarları stada sağlıklı bir şekilde ve zamanında sokamamasıyla başlayan, sokaklarda polislerin yanında gasp edilen taraftar görüntüleriyle devam eden ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görevli birinin hiç mert olmayan saldırısıyla zirve yapan skandallar zinciri aklımıza kabus gibi geçen bir önceki sezonu getirdi. Çok değil birkaç ay önce Trabzon Emniyeti’nin gözetiminde büyük bir rezalet yaşanmış, Türk futbolu Avrupa’ya rezil edilmiş ve bu olayın sonunda da herhangi bir yaptırım dahi uygulanmamıştı.

        Zaten orada yaptırım uygulanmadığı için bu olay yaşandı. Trabzon’da her zaman böyle olaylar da olmaya devam edecek. Çünkü çok açık bir emniyet zaafiyeti sonucunda provokasyonların fırsat bulduğu bu ortam sonrasında hiç kimse adam gibi bir cezalandırma ile karşı karşıya kalan olmadı. Fenerbahçe futbolcularının nefsi müdafa tavırlarıyla futbol teröristleri kendilerini aklarken bu isimlere bizzat kulüp ve kulüp çevresi sahip çıktı…

        Bu kararların bedelini yine bu kararları verenler ödeyecektir. Ama biz “Futbolda bu sezon da hiçbir şey değişmeyecek” diye düşünürken İzmir’de aynı şey yaşanmadı. Sosyal medyada yazılanların aksine ilgili yetkili Emniyet Müdürleri açığa alınmadı fakat görev yerleri değiştirildi. Bu çok ağır bir yaptırım değil hatta biraz göstermelik bir hamle olduğunu bile söyleyebiliriz. Ama sorun değil. Önemli olan birileri işini iyi yapmadığında göstermelik veya başka şekilde bir yaptırımla karşılaşması. Umarım Türk futbolunda bu görüntüler azalarak biter.

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