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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Mourinho’nun ilk akşamı - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Mourinho’nun ilk akşamı

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Lugano'yu evinde 2-1 yenerek turladı ve Lille'in rakibi oldu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 30.07.2024 - 23:48 Güncelleme: 30.07.2024 - 23:48
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        Mourinho'nun ilk akşamı
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        “Jose Mourinho yönetiminde Kadıköy’deki ilk maç” cümlesinin büyüsü ve bu işlerin üstadı olan Mourinho’nun maç önü basın toplantısında kıvılcımı yakmasıyla sezonun ilk maçı tamamen doldu tribünler. Genelde tatilcilerin yarattığı boşlukları bile göremediğimiz sezonun ilk maçı aslında ne beklendiği gibi başladı ne de beklendiği gibi geçti.

        Her türlü sıralamada üstümüzde olan İsviçre’nin lig 2.’sini ilk maçta yenmiş olmak belki rakibin adının da etkisiyle zihinlerde küçümseme etkisi yaratsa da Mourinho ve takım rakibi yeterince ciddiye almışlardı. Bu yüzden ilk maçta olduğu gibi yenilen şok güzel çok büyük bir krize sebep olmadı. Ama Fenerbahçe ilk maçtaki gibi bir reaksiyon veremedi ve duran toptan bulunan gole kadar rakip üstünlüğü ve tehdit olmayı sürdürdü.

        Vasat performansta kalınan Mourinho’nun Kadıköy’deki ilk akşamında ne olursa olsun iki maçı da kazanarak turu geçmek kıymetliydi. Edilgen oyun ve genel performans problemdi. Bununla birlikte Kadıköy atmosferinde artık yazmaktan yorulduğum sorunların devam ettiğini gördük ve Mourinho da ilk akşamında bu sorunlu atmosferi deneyimledi ve basın toplantısında bu duruma değindi. Bunun dışında basın toplantısı bize Mourinho ile ne kadar eğlenceli bir sezon geçireceğinin sinyallerini verdi.

        Büyük dileğimiz bu sezon uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde 2 takımla temsil edilmek. O yüzden Galatasaray’ın geçtiğimiz yıl bu turlardaki performansını hatırlayıp önemli olanın sonucu almak olduğunu unutmamak lazım.

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