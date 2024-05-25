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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Fenerbahçe kongreden ne kazanabilir? - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenerbahçe kongreden ne kazanabilir?

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki kongre sürecini değerlendirdi

        Giriş: 25.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:24
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        "Fenerbahçe kongreden ne kazanabilir?"
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        Konyaspor yenilgisinden sonra yanmaya başlayan kongre ateşi uzun süre unutulmayacak Galatasaray deplasmanı galibiyetiyle 1 haftalığına yanmaya ara verdi. Ara verdi dediysem sönmedi, köz halinde sıcaklık vermeye devam ediyor.

        Her ne kadar mevcut başkan Ali Koç bu arada konuşmuş olsa da başvuru için son tarih olmasının bıraktığı mecburiyeti atlamamak gerekir. Elbette iki tarafın da çalışmaları da son sürat devam ediyor. Ama kongre konusundaki gerçek mücadele İstanbulspor maçının son düdüğüyle başlayacak…

        Şu ana kadar yarış çok sert bir tonda ilerlemese de Aziz Yıldırım cephesinden gelen çıkışlara önceki gün de Ali Koç’tan yüksek tonda karşılıklar geldi. Hatta “Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını isteyemeyenlerden biri sensin” ifadelesiyle bu yarışın içerisinde yumuşama ya da barış kapılarının şu anda ne derece kapalı olduğunu da görmüş olduk.

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        Aziz Yıldırım cephesinden gelen haberler her ne kadar mevcut tonun korunacağı yönünde olsa da bu ne kadar mümkün olacak muamma. Zaten iki büyük ismin de yakın çevresinde bulunan isimlerin birbirlerinden haz ettikleri söylenemez. Bu yüzden ister istemez gerilim artacak ve bu konunun bu gerçekçi olmayan tablosu değişecektir.

        Fenerbahçe’de kulüpçülük gerçekten zayıf. Çevremde kulübü düşünerek hareket eden kongre üyesi sayısı çok az. Bu seçimde de özellikle 20 yıllık başkan ile ondan bayrağı tarihi bir kongreyle almış 6 yıllık başkan yarışınca kulübü düşünmek baya gerilerde kalmış durumda… Üyelerin özellikle kulübe yakın hatrı sayılır bir kısmı, bu noktada kendilerini düşünerek oya karar verecekler gibi görünüyor…

        Peki Fenerbahçe bu kongreden ne kazanabilir? Fenerbahçe’de uzun yıllar daha birliktelik sağlanacak gibi durmuyor. Fakat bu seçim tek adaylı yapılsaydı mevcut durumdan bile daha karamsar bir tablo olurdu. Sadece rekabet olması bile önümüze gerçekten güçlü iki yönetim listesini getirdi. İki yönetim listesinde de özellikle maddi açıdan çok güçlü isimler var.

        Bunun dışında mevcut başkan Ali Koç adeta üzerinden ölü toprağını attı. Süper Kupa protestosu ve Sivasspor maçından sonra başlayan o tanıdık sessizlik, Galatasaray maçının devre arasında “Kazanırsanız prim iki katına çıkar” cümlesiyle bozuldu bana göre. Maç sonu bazı açıklamalarda da bu ölü toprağını atmanın payını hissettim. Bunun dışında bu rekabet iyi hoca, iyi takım kurma konusunda da üst seviye zorunluluğu getirdi… Ayrıca projesiz girilecek tek seçime karşılık yavaş yavaş stat yenileme, bankalar birliğindan çıkma gibi projeler de gündeme gelmeye başladı…

        Bunlar Fenerbahçe için çok olumlu olsa da TFF konusunda aynı şeyleri söylemek pek mümkün görünmüyor. Fenerbahçe'nin sezonun final maçında doğransa da kazandığı konusunda futbol kamuoyunun çoğunluğu hemfikirdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, verilen cezalarla da Fenerbahçe'ye karşı tavrının sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Fenerbahçe’nin iki başkan adayı da bu tavırla mücadele konusunda net ifadeler kullandılar. Ancak birlik olamayan bir Fenerbahçe’nin bu mücadeleyi neticeye ulaştırması camianın bir kısmı tarafından da zor görülüyor.

        Özetle "Fenerbahçe kongreden ne kazanır?" sorusunun cevabı azımsanmayacak kadar insan için hala belirsiz. Bu yüzden hatrı sayılır oranda boş oy çıkacağını da düşünüyorum. İki adaydan da bağımsız, kulüpçü bir açıyla bakanların çoğu bu endişelere sahip. Ve onların endişeleri giderilmeden hiçbir zafer aslında zafer olmayacak gibi duruyor.

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