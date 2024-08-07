Ahmet Selim Kul yazdı: Defans kötü, diyet ağır

REKLAM advertisement1

Fransa Ligi’nin dördüncüsünü Avrupa Ligi’ne göndermek gibi zorlu bir engel vardı Jose Mourinho@lu Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hayalinin önünde… Taraftarı çok mutlu etmeyen ilk 11 maça iyi başladı ve 5. dakikada rakip kaleye tehlikeli atakla inmeyi başardı. Bunun arkası merak uyandırsa da EURO 2024’ten hiç iyi hatırlamadığımız kartmatik Romen hakem oyunu soğuttu. Atletik ve enerjik bir takım olan Lille o dakika itibariyle oyuna ağırlığını koydu ve erken golle üstünlüğü ele aldı. Sonraki 20 dakika üstümüze karanlık gibi çöken Fransızlar’a karşı Dzeko ile yeniden alevi yakan temsilcimiz 30-35 arası 3 tehlike yaratmayı başardı.

REKLAM

Fenerbahçe’nin yeni transferi, Premier Lig’de gaza bastığında durdurulması imkansız olan Saint-Maximin ilk 45’te sahanın iyileri arasına girmeyi başardı. Fiziksel istikrarını yakalarsa çok kısa sürede fenomen olması işten bile değil. 30’dan sonra aldığımız oyun üstünlüğünü tehlikelere çevirse de skora çeviremeyen Fenerbahçe kalesinde de cömertçe pozisyonlar vermeyi de sürdürdü. Umut kırıntıları olan ilk yarıda vasatın altında kalan performansımız ikinci yarıdaki Mourinho hamlelerine yönelik merakı da fazlasıyla arttırdı.

İkinci yarıya ilk yarıdaki iyi başlangıcımızı 10 dakikaya çıkartarak giriş yaptık. Sonra oyuna denge geldi ve sıra hamlelere geldi. Sezon başı olması sebebiyle temposu düşük maçta hamleler için 70’e kadar bekledi teknik adamlar. Kanatlarını değiştiren Mourinho, takımının rakibine oranla fiziksel olarak ayakta kalmasıyla ibreyi kendine çevirdi. Sonra da sahneye her geçen gün daha büyüyen yıldız İrfan Can Kahveci çıktı. Önce faulu aldı sonra oyun gibi skoru da dengeye getirdi. İrfan muhteşem bir oyuncu ve çok iyi bir aile babası. Fiziksel gücünü yukarıya çektikçe büyümeye devam edecek.

Kalan bölümde avantajla dönüyoruz derken yine basit hatalar sonucu bütün her şeyi mahveden golü kalemizde gördük. Evet bu gole şansızlık diyebiliriz ama Fenerbahçe’nin oynadığı 3 resmi maçta kalesinde sayısız pozisyon verdiği gerçeğini yok göremeyiz. Fenerbahçe defans anlamında sınıfta kaldığı bir geceyi Fransa Ligi dördüncüsünü evinde 2 farklı yenme diyetiyle kapattı. Bu böyle zor bir rakip karşısında çok ağır bir diyet.

Fenerbahçe rövanş maçında her parçasıyla 120 dakikaya hazırlanmalı. Bu mental güç ortaya koyulursa tur geçilebilir. Fenerbahçe bunu çoğunda başaramadı. Mourinho ile olacak mı hep birlikte göreceğiz.