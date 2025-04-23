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        Haberler Spor Futbol Ahmet Selim Kul: Resim masamız bozuldu, yayın kaldığı yerden devam etti - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul: Resim masamız bozuldu, yayın kaldığı yerden devam etti

        HT Spor Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Ahmet Selim Kul, "Gözler Hakemde" programında yayının yeşile düşme ile ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 12:12 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:27
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        "Resim masamız bozuldu, yayın kaldığı yerden devam etti"
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        HT Spor Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Ahmet Selim Kul, HT Spor'da dün akşam yayınlanan "Gözler Hakemde" programında yayının yeşile düşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

        Kul, yayında meydana gelen problemin "resim masasının arıza vermesi" nedeniyle yaşandığını belirtirken, yayının aynı konu ile devam ettiği dile getirdi.

        Ahmet Selim Kul'un açıklaması:

        "Dün hakem yorumcumuz Ali Palabıyık kendi yaşadığı olayı kendi açısından anlatıyor ve sonrasında yayında sıkıntı yaşanıyor. Şöyle iddialar çıktı: "Külliye dedi, yayın kesildi." böyle bir şey kesinlikle yok. Yayın aynı konudan benzer ifadelerle devam etti. Resim masamız bozuldu. Bu nedenle yayına ara vermek zorunda kaldık. Yaklaşık 40 dakikayı aşkın süre bu masanın tamiratı için uğraşıldı. Sonrasında canlı yayına devam edebildik. YouTube üzerinden programı izleyerek yayının nerede kaldığını, nereden devam ettiğini görebilirsiniz. Aynı konu kaldığı yerden devam ediyor."

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