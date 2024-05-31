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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesini değerlendirdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesini değerlendirdi!

        Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki Jose Mourinho hamlesini ve süreci değerlendirdi.

        Giriş: 31.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:54
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        Fenerbahçe'de mevcut yönetim, teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Mourinho ile başkan Ali Koç'un hafta sonu yapacağı yüz yüze görüşmenin ardından resmi imzalar atılması bekleniyor.

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki Jose Mourinho hamlesini değerlendirdi.

        "İNANILMAZ BİR SEÇİM DÖNEMİ YAŞIYORUZ"

        "İnanılmaz, Fenerbahçe'nin 2018'deki seçim dönemi gibi inanılmaz bir seçim dönemi yaşıyoruz. Bunların hepsi bu seçim döneminin meyvesi bir yandan. Tabi ki Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu getirebilirdi ama bu kulüpte 20 yıl başkanlık yapmış Aziz Yıldırım, Mourinho ile açtı çıtayı ister istemez onu altına inmezsiniz. Şimdi de mevcut başkan Ali Koç yeni bir hamle yaparak, iktidar olmasının da avantajıyla işi bitirdi. Hatta şöyle söyleyeyim bugün içerinde KAP açıklaması bile gelebilir. Tabii İsmail Kartal'a veda süreci olacak, o yüzden bu süreç uzayabilir. Şampiyonlar Ligi finalinde maç izlenecek, orada görüntüler verilebilir."

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        "REKABET HER ZAMAN İŞE YARAR"

        "Rekabet her zaman işe yarar, muhalefet her zaman işe yarar. Tek adaylı bir seçime girmesi Fenerbahçe'nin ciddi bir problem oluştururdu. Fenerbahçe öyle ya da böyle seçimden önce teknik direktör konusunu netleştiriyor. Bu konu sıkıntıya dönebilirdi, burada Mourinho konusunda bir uzlaşı olmasaydı seçimden sonra açıklanacaktı iki taraf için de. Fenerbahçe ne olursa olsu bu krizin seçimden önce çözülmesi büyük bir avantaj."

        "MENTAL ANLAMDA KİTABINI YAZMIŞ ADAMDIR"

        "Bana göre Mourinho teknik direktörülüğün mental anlamda kitabını yazmış adamdır. Dünyada ikonik teknik direktör konusunda, Alec Fergusen, Pep, Kloop bunlardan biri de Mourinho'dur. Son zamanlarda büyük takımlarda kendine yer bulamasa da Roma ile Konferans Ligi'ni kazandı. Aziz Yıldırım, Mourinho'ya demişti ki "Seninde Fenerbahçe'ye ihtiyacın var".

        "TÜRKİYE'DE HİÇBİR TEKNİK ADAMIN İŞİ KOLAY DEĞİL"

        "Türkiye'de yabancı teknik adam düşmanlığı var. Türkiye'de hiçbir yabancı teknik adamın işi kolay değil. Ne isimler geldi başarısız oldular. Bunları kenara koymuyoruz. En son 2007'de Zico şampiyon oldu. Bana göre teknik direktörlüğün kitabını yazan adam Türkiye'ye geliyor. Mourinho'nun geliyor olması çok güzel bir durum Türk futbolu adına."

        "İYİ KADRO İYİ HOCA"

        "Fenerbahçe bir önceki yıl iyi hoca getirdi. Kadronun daha iyi olması gerekiyor dediler. Sonrasında İsmail hoca geldi kadro iyiydi fakat bir şeyler eksik kaldı. Şimdi ise iyi hoca iyi kadro. İki başkan adayının da üzerinde durduğu konu biz kadromuzdan oyuncu satmaya çok sıcak bakmıyoruz şeklinde. Kadroyu koruma yönünde hep mesajlar. Ben şundan eminim Ferdi'nin kafasının bir tarafı Avrupa'daydı ama şimdi Mourinho geldikten sonra bu fikirler de değişecek. Gelecek oyuncular anlamında da ciddi katkılar olacak."

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