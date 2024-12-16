Ahmet Özer soruşturmasında 11 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin çalışmalarda, örgütün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile sürekli ve yoğun şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli, belirlendi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

REKLAM advertisement1

Tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu tespit edilen 12 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 11 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

REKLAM İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 12 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı, 'tutuklama talebiyle' mahkemeye sevk edilmişti. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.