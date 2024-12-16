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        Haberler Gündem Güncel Ahmet Özer soruşturmasında 11 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Ahmet Özer soruşturmasında 11 kişi tutuklandı

        İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Aralık'ta gözaltına alınan 12 şüpheli bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.12.2024 - 19:02 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:47
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        Ahmet Özer soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin çalışmalarda, örgütün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile sürekli ve yoğun şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli, belirlendi.

        11 KİŞİ TUTUKLANDI

        Tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu tespit edilen 12 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 11 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 12 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı, 'tutuklama talebiyle' mahkemeye sevk edilmişti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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