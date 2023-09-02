Ahmet Oğuz: Rizespor maçını da kazanıp 3'te 3 yapmak istiyoruz

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Süper Lig'in 4'üncü haftasında Konyaspor deplasmanda Başakşehir´i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ahmet Oğuz, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Ahmet Oğuz, "Maçtan önce bir konuşma yapmıştım. Herkes kendine saygı duyuyor, takım arkadaşlarına da saygı duyacak diye. Arkadaşlarınız mücadele ettiği zaman siz oradan izlemeyeceksiniz siz de mücadele edeceksiniz diye konuşma yaptım. Herkes bunu uyguladığı için tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başakşehir zor bir süreçten geçiyor ama onları değil biz kendi oyunumuzu düşündük, kendi oyunumuzu sahada sergiledik. Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Şimdi milli takım arası var. 4 gün iznimiz var. Dinleneceğiz. Önümüzdeki Rizespor maçı daha önemli bir hale geldi. Onu da kazanıp 3´te 3 yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN BUNU DEVAM ETTİREBİLMEK"

Üst sıralarda kalmak istediklerini vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımızın da bizim de istediğimiz hep üst sıralara tırmanmak. Bunu da şu anlık başardığımız için mutluyuz gerçekten. Tabii önemli olan bunu devam ettirebilmek. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. İnşallah üst sıralarda kalırız" şeklinde konuştu.