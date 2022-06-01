Ahmet Oğuz resmen Konyaspor’da

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen’in dün transfer haberini duyurduğu Ahmet Oğuz resmi sözleşmeyi imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Ahmet Oğuz, kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Oğuz, Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Sivasspor formaları giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadroya dahil edilen 29 yaşındaki sağ bek, 2021-2022 sezonunda 27’si Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası ve 5’i de UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere toplam 36 maçta forma giyip, 1 gol attı.