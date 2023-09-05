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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi - Futbol Haberleri

        Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´na sevk edildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da çirkin ve kötü tezahürattan dolayı kurula sevk edildiği açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:11 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:11
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        Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği´nce 05.09.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´na yapılan sevkler belli oldu.

        Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

        "TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü´nün 01.09.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü´nün 01.09.2023 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ´nün 02.09.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi MURAT YAMAN´ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 5/8 maddesi uyarınca 03.09.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.´nin 02.09.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        GALATASARAY A.Ş. Kulübü´nün 02.09.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü´nün 03.09.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü´nün 03.09.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü´nün 03.09.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 9/7 maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü´nün 03.09.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü´nün 29.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 38. maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 36. maddesi uyarıncaPFDK'ya sevkine,

        BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ´nin 29.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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