TFF Tahkim Kurulu'nun 5 Mart 2020 tarihli kararları açıklandı. Beşiktaş Kulübü'nün ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin aldığı cezalar için yapılan itirazları değerlendiren Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün aldığı para cezasını onarken, başkan Ahmet Nur Çebi'nin ise çarptırıldığı 75 bin TL'lik para cezasını 50 bin TL'ye indirdiğini açıkladı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün PFDK'nın verdiği cezalara yaptığı tüm itirazlar reddedildi ve PFDK'nın kararları onandı.