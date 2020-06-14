Ahmet Nur Çebi, merak edilenleri açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün gündemine dair A Spor'a açıklamalarda bulundu. Transferde genç futbolculara yöneleceklerini söyleyen Çebi, sözleşmeleri sona erecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün durumları hakkında da konuştu.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Kampanyamız için birlik çağrısı yapıyorum ama muhalif kesimden destek gelmiyor. Kulaklarım açık, bekliyorum. Burası emanet bir yer, biz de gelip geçeceğiz. Sürekli muhalefet. Geleli 3 ay oldu, bırakın işimizi yapalım. Trollerle, medyayla sürekli rahatsız ediyorlar.

BAĞIMSIZ BİR KULÜP OLMAK İSTİYORUZ

Benim bir davam var. Bu dava Beşiktaş’ı bağımsız kılmak. UEFA’nın önüne gidip ‘Zarar eden bir kulübüz bizi affedin’ demek istemiyorum. Gelir ve giderlerini dengelemiş, kendi ayakları üzerinde durabilen, sürekliliği ve vizyonu olan bir kulüp olmasını istiyorum.

ŞOV YAPMAYI BIRAKMALIYIZ

Sportif başarı da istiyorum ama sportif başarıya rağmen bir takımın 90 milyon euro açık vermesi benim açıdan gerçek bir başarı olamaz. Kulübü borçlandırarak pahalı futbolcuları Türkiye'ye getirip, şov yapmak yerine, öz kaynak daha değerli. Hepimiz şov yapmayı bırakmalıyız.

YAŞLI OYUNCULARA 3 YILLIK SÖZLEŞME VERME DEVRİ BİTTİ

Altyapıdan gelen iki-üç çocuğumuzu oynatmak istiyoruz. Transferde genç futbolculara yöneleceğiz. Bu konuda scout ekibimizin beceresi çok önemli olacak. Böylece kadro maliyetini de düşüreceğiz. Artık 31-32 yaşlarındaki futbolculara 3 yıllık sözleşme verme devri bitti.

100 MİLYON TL VERDİM

Bana 'Paran yoksa git' diyorlar. 100 milyon lira para verdim. Ya verdiğimizi bilmiyorlar ya da verdiğimizin az olduğunu düşünüp yeniden vermemizi istiyorlar.

CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL

Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile oturup konuşacağız. Şartlar uyarsa devam ederiz. Sergen Yalçın'ın devam etmek istediği tüm futbolcularla oturup konuşacağız. İstemedikleri ile yolları ayıracağız. Takımı ona teslim ettik.

TALİSCA, QUARESMA

Talisca çok başarılıydı. Gelip oynamak istiyorsa bütçemiz belli. Oraya sığıyorsa gelmesini isterim. Ancak Quaresma defteri kapandı. Artık genç çocuklara, gelir getirecek futbolculara yöneleceğiz.

ABDULLAH AVCI'NIN TAZMİNATI

Kampanya başladıktan sonra Abdullah Avcı Hoca ile konuşmadık. İyi bir hocadır Abdullah Hoca. "30 milyon TL tazminatım var, vazgeçtim derse" çok teşekkür ederim kendisine ama demek mecburiyeti yok. Zaten kontratında yazıyor, iş bulana kadar olan maaşlarını ödemekle kulüp mükellef. 3 yıllık kontrat ve devam ediyor. Sahada değil ama ödeme mükellefiyetimiz devam edecek. Başarılı bir hocadır. Gideceği yerde arada maaş farkı olursa ve istemezse binlerce kez teşekkür ederim. Ancak, şu ana kadar bizi hiç üzmedi, onu da söyleyeyim.

200 BİN SMS'İ GEÇTİK, 3 MİLYAR TL BORÇ VAR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' kampanyasına 2 günde gelen SMS miktarını açıkladı:

Kesinlikle parasal anlamda önemli bu bağış kampanyası. 2 günde 200 binin üzerinde SMS aldık. Miktar olarak önemlidir. Genç talebelerimiz, imkanı olmayanlar için SMS önemlidir. Maddi imkanları iyi olanlar için hesap numaraları var. Oraya da bağışların gelmesi lazım, gelmiyor. Bu kampanya devam edecek. Şekil şemal, ufak değişiklikler ve farklı versiyonlarla devam edecek. 6 ay, 1 yıl sürekli para gelmesi gerekiyor. Gelecek paranın borca yetme ihtimali yok. 3 milyar borç, 450 milyon TL faiz var.