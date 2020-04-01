Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin nisan sayısında siyah-beyazlı camia ve taraftarlara seslendi. Koronavirüs salgınının hayatı durma noktasına getirdiğini hatırlatan Çebi, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde Ankara'da yapılan toplantıda, tüm branşlardaki liglerimizde karşılaşmalar süresiz olarak ertelendi. Ne yazık ki ne spordan ne de çalışmalarımızdan dem vurabileceğimiz büyük bir krizle karşı karşıyayız. Bu kriz sürecini en az zararla atlatmamız için doğru adımlarla ilerlemeliyiz. Bunun için de vatandaşlarımızın sorumluluk alarak yetkililerin çağrılarına kulak vermesi gerek. Unutmayın ki sadece kendimizden değil, çevremizde bulunan insanlardan da sorumluyuz" diye konuştu.

"TÜM SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRİYORUZ"

Sağlığın her şeyden önce geldiğini vurgulayan Çebi, " Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, virüsle mücadele konusunda tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Çalışanlarımıza ve sporcularımıza evlerinde kalmalarını, sporcularımıza kendilerine verilen sportif programları uygulamalarını ilettik. Devletimizin almış olduğu kararlara uygun davranmalıyız. Yaşlı vatandaşlarımızın herhangi bir temas sonucu virüse yakalanmamaları için evlerinde kalması gerek. Onları önemsiyoruz ve üzerimize düşen yardımları da yapmak için görev halindeyiz. Dışarı çıkamayacak olan üyelerimize yardımcı olmak adına bir haberleşme ağı kurduk. Üniversiteli Beşiktaşlılar ile birlikte onların ihtiyaçlarını bizzat gideriyoruz. Kesinlikle dışarı çıkmamaları gerektiğini, herhangi bir ihtiyaçları olduğunda üniversiteli genç kardeşlerimizi aramalarını tavsiye ediyoruz. Bu vesileyle UNIBJK’li gençlere de destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

"LİGLERİN KARDERİNİN NASIL BELİRLENECEĞİ KONUSUNDA BİR NETLİK BULUNMAMAKTA"

Çebi, liglerin geleceği ile ilgili olarak ise, "Mevcut şartlar altında kulübümüzün yarıştığı branşlarda liglerin kaderinin nasıl belirleneceği konusunda bir netlik bulunmamakta. Futbolda, Kulüpler Birliği nezdinde kulüp başkanları ile yaptığımız telekonferansta bu dönemde uzlaşının, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğu üzerine konuştuk. Ülke olarak süreci sağlıklı şekilde atlattığımızda tüm bu konuların daha doğru şekilde konuşulacağını düşünüyorum. Son olarak, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tedavi gören hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Koronavirüs ile mücadelemizde taraftarlarımızı, elzem durumlar haricinde evde kalmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.