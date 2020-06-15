"BASKETBOLDA DA GENÇLER OYNAYACAK"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, NTV'de yayınlanan programa katıldı. Beşiktaş'ta şu anda forma giyen tüm futbolculara yönelik yaptığı konuşmayı anlatan Başkan Çebi, "Sahaya çıktım ve tüm futbolculara şöyle dedim, "Sizinle devam etmek istiyoruz ama bu şartlar altında değil, sizden indirim istiyoruz; düşünün kararınızı sezon sonunda bize bildirin dedim" şeklinde konuştu.
"BEDAVAYA EKMEK YOK, İYİ SCOUT BULACAKSIN"
"Bedavaya ekmek yok, iyi scout bulacaksın, iyi futbolcu getirecek. İyi sözleşmeler yapacaksın, iyi hocalar bulacaksın. Başkanların, yöneticilerin işi bu. Bonservis bedeli vermeden rakip takımdan da oyuncular alınabilir. Bunda bir sorun yok, benim beğendiğimi başkası beğenebilir. Büyük bir takımda kullanılmayan bir futbolcuyu başka bir büyük bir takım alabilir"
"FUTBOLCULARLA KONUŞTUK, İNDİRİM YAPMALARINI İSTEDİK"
"Oyuncularla oturduk konuştuk ve indirim yapmalarını istedik. Kalacak oyuncular var, yüksek maaş alan oyuncular var. Bunların hepsini sezon bitiminde değerlendireceğiz. Gidecek 3-5 futbolcu var. Belki de onlarla anlaşacağız. Bizim için değerleri var sonuçta. Bakacağız. Onun dışında devam eden yüksek maaşlı kontratlar var. O önemli. Biz anlayış beklediğimizi söyledik ve sezon sonuna bıraktık
KAMPANYADAKİ SON DURUMU AÇIKLADI
"Yardım kampanyamız yalnızca maddi anlamda değil, manevi anlamda da bizim için bir başlangıç olacaktır. Öze dönüşe mecburuz. Artık kulüplerin gelir ve giderlerinin birbirini karşılayabileceği bir süreç yaşamalıyız. SMS desteği şu an iyi gidiyor, çok kısa sürede iki yüz bin SMS oldu. Bu desteğin aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Bu kampanya devam edecek, iş adamları ile konuşup destek isteyeceğiz. Sonrasında 'Bırakmam Seni' tişörtlerini satışa çıkaracağız"
"TEK BİR ÇAREMİZ VAR"
"Tek bir çaremiz var. Gelirimizi giderimizi dengelemek zorundayız. Bunu yaparken, başarılı bir sportif faaliyet göstermenin tek bir yolu hocalarınız, eğitimcileriniz, ahlaklı yetiştireceğiniz sporcular ve tabii ki onlara vereceğiniz emek de önemli."
"BASKETBOLDA DA GENÇLER OYNAYACAK"
"Benim arzum Beşiktaş'ın tertemiz formalarını giyerek kapalı spor salonlarında mücadele vermeleri, ben bu alanlarda yarışmacı olmak istemiyorum. Hentbol takımımız var, harika ama olmuyor, inanılmaz sözleşmeler var. Bu seneyi bir şekilde hallediyoruz, bütçeleri düşürüyoruz ama seneye de aynı şekilde devam edecek"
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