Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin ocak sayısında yer alan yazısında, yönetim kurullarının genel kurulda ibra edilmesinin önemine dikkati çekerek, "Görev yapan başkan ile yönetim kurullarının idari ve mali açıdan ibra edilmeleri, sorumluluklarının denetimi açısından şarttır. İbra edilmemenin de sonuçlarına katlanılması gereklidir. Spor kulüplerinin yönetimi finansal, sosyolojik, ahlaki açılardan hayati önemde ciddi bir iştir. Bu ciddi işin sorumluluğunu alan her yönetici hesap verebilir olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte son 10 yıllık dönemin bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlendiğini hatırlatan Çebi, "Çıkan rapor, Beşiktaş için mali ve idari bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra raporun sonuçları hukuki olarak neyi gerektiriyorsa gereğinin yapılacağından hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın. Beşiktaş'ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Tamamen şeffaflık ilkesi gereği hareket edilmektedir. Bu bağımsız inceleme sürecinin bir teamüle dönüşmesi ve her dönem için yapılması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Camiaya kenetlenme çağrısında da bulunan Çebi, şu görüşlerini aktardı:

"Camiamızın her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Önümüzde zorlu dönem devam ediyor. Şeffaflık sözünü verdim, sözümü tutuyorum. Dürüstlük sözü verdim, sözümü tutuyorum. Kimsenin inanmadığı sezonda şampiyon olacağımız inancımı defalarca yineledim ve şampiyon olduk. Bize inanmaya, güvenmeye devam eden büyük Beşiktaş camiası ile Beşiktaş'ın aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz."