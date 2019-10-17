17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yönetim kurulu aday listesini teslim ettikten sonra, kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret eden Çebi, eşi Berna Çebi ve kızı Elgiz Çebi Yavuz ile basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini titiz bir çalışma ile hazırladığını belirterek, "İlk olarak ayın 13'ünde karar verip dilekçe vereceksiniz, aradan bir hafta geçti listemizi yapıp verdik. Tabii Beşiktaş'ın çok zorlu günleri olacak önümüzde ama Allah bize nasip edecek, halledeceğiz. Karışık bir yönetim kurulu listesi yapmaya çalıştım. Tecrübeli arkadaşlarım da var. Onların bana verecekleri katkıya güveniyorum. Yenilerin, dışarıdan gelenlerin becerilerine güveniyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Biz yola çıktık, eğer genel kurulda bize görev verilirse gereğini yapacağız. Tekrar tekrar söylüyorum Fenerbahçe ile rekabet ediyoruz yüzde 80 genel kurula Fenerbahçeliler geliyor, biz onların da üzerine çıkıp yüzde 90 katılımı sağlarken Beşiktaş genel kurulu hak ettiği yere gelecektir. Bu da Beşiktaş'ı daha yukarılara çekecektir" ifadelerini kullandı.
Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi ise, "Ahmet'in günleri oldukça yoğun geçiyor. Destek olmaya çalışıyoruz. Güçlü ve azimli, bence başaracak. Tecrübeli olduğu için ayrı bir güven de var." sözlerine yer verdi.
Ahmet Nur Çebi'nin kızı Elgiz Çebi Yavuz ise, "Biz babamın her zaman yanında ve destekçisiyiz. Başarılı bir iş adamı olmasının yanında Beşiktaş'ı çok seven birisi. O sebeple çok başarılı olacağını düşünüyorum. Özellikle şeffaflıktan yana ve bu bizim çok hoşumuza giden bir şey. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hem Beşiktaş için hem de ailemiz için hayırlısı olsun. Benim için ailem her zaman çok önemli. Biz ailece vereceği her kararın arkasındayız. Onun kendi isteğiydi. Çok isteyerek girdi başkan adaylığına. İnşallah hayırlısı olursa başarılı olacak." şeklinde konuştu.
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