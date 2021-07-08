DHA

Gün içinde Ghezzal'ın menajeriyle bir araya gelen başkan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada "Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek" dedi.