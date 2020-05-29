Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Çebi, buluşmada siyah-beyazlılara yeniden başlayacak Süper Lig öncesi başarı diledi.