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Ahmet Nur Çebi deprem felaketinden etkilenen Hatay'da

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri, kulübün yardım faaliyetlerini incelemek ve ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a gitti.

Giriş: 16.02.2023 - 14:45 | Güncelleme: ABONE OL
Ahmet Nur Çebi deprem felaketinden etkilenen Hatay'da
İHA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, birçok bölgede olduğu gibi Hatay'da da büyük hasarlara yol açtı. Beşiktaş da bu kentte depremden etkilenen vatandaşlar için yardımlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün yürüttüğü yardım faaliyetlerini incelemek ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla deprem felaketinden etkilenen Hatay’a gitti.

Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da Başkan Çebi'ye eşlik etti.

Siyah-beyazlı kafileyi Hatay Havalimanı’nda Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy ile dernek üyeleri karşıladılar.

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