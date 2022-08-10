Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadroya takviye çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çebi, A Spor'a yaptığı açıklamada, "1 kanat, birisi Türk olmak üzere 2 orta saha, bir de stoper almak istiyoruz" dedi.

De La Fuente, Kaan Ayhan , Koray Günter ve Kerem Atakan Kesgin ile görüşmelerinin sürdüğünü belirten başkan Çebi, Belçikalı futbolcu Denayer ile ise anlaşamadıklarını söyledi.

Ahmet Nur Çebi, Welinton ve N'Koudou'nun takımdan ayrılabileceklerini ifade etti. İki futbolcunun kontratlarının son senesi olduğunu hatırlatan Çebi, "Her ikisinin de burada kalmasını istiyorum, özellikle Welinton benim için çok değerli. En azından bu sezonu onlarla geçirmek istiyorum" diye konuştu..

Torino'ya tansfer olan Emirhan İlkan ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çebi, "Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş'ta tutmamı istemesin. Ayrıca bunları satmayın diyorlar da, arkada 44 tane pırıl pırıl çocuk var. Onlar da fırsat bulsun, Türk futbolunu temsil etsin. Emirhan, menajerine yönlendirdi. Bir milyon euroya çıkacaklardı, izin vermedik" diye konuştu..

Beşiktaş Kulübü Başkanı, yabancı oyuncu düzenlemesiyle ilgili de konuştu.

"Her gün yabancı sayısıyla ilgili yeni kurallar açıklanıyor" diyen başkan Çebi, "Yabancı sayısı fazla olan 1-2 kulübün taleplerini yerine getiriyorsun da Beşiktaş, size gelip 'Lütfen, 11'de en azından 1 yabancıya daha izin verin' diyor ama dinlenmedi. Birden bire 14, 21 oldu. Ama bizim 8, bir türlü 9 olmadı. Anlamış değilim" dedi.