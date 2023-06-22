"Son 1 senede TFF ile Beşiktaş arasında huzursuz bir süreç yaşanmıştır. Mümkün mertebe bunlardan bahsetmek istiyorum. Yeni yönetime de şimdiden başarılar diliyorum. Alanyaspor maçında Yasin Kol aleyhimize skandal denebilecek kararlara imza attı. Bu görmezden gelindi. İki hafta sonra kendisine yeniden görev verildi. Ankaragücü maçında Josef de Souza, sahaya giren holigana müdahale etti. Takım arkadaşları ve hakemi korudu. Bu nedenle ceza aldı. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak hiç kimsenin aklına gelmedi."

"JESUS VE ICARDI'NİN SÖZLERİ..."

"Jorge Jesus'un 'bu ligin sportif gerçekliği yok, maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri para cezasıyla geçiştirildi ama benim yaptığım her türlü konuşmaya ceza kesildi. Mauro Icardi'nin, 'Bir utanç, bir skandal, yılın soygunu' sözleri hakaret kabul edilmedi. Ama benim ve yöneticilerimizin ağzından çıkan her kelime hakaret kabul edildi ve cezalar yağdırıldı."

"YARDIM MAÇINA GELMEDİNİZ, ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA GİTTİNİZ"

"Beşiktaş, rakiplerinden iki deplasmanı maçı fazla oynadı. Neden bu konu hiç değerlendirilmedi? Hakaret içermeyen açıklamalarımıza neden cezalar kestiniz? Eşit olmayan kararlar söz konusu. Biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız ama şampiyonluk kutlamasında bir saatten fazla orada vakit harcadınız"