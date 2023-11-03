Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş sözleri!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yaptırdığı 6 okuldan bitirilmiş olan 3'ünün açılış töreni için Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep turu yaptı.

Başkan Çebi, Adıyaman Besni ile Kahramanmaraş Pazarcık'taki okul açılışlarından sonra akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yemek sonrası basınla sohbet toplantısı da yapan siyah-beyazlı kulübün başkanı, teknik direktör Şenol Güneş'in istifa süreciyle ilgili konuştu.

"BIRAKMAM LAZIM ENERJİM BİTTİ" DEDİ VE GİTTİ"

Çebi, "Şenol Güneş, 'Gitmem lazım artık, enerjim yok' dedi ve gitti. Böyle diyen birine çok fazla bir şey söyleyemezsiniz, ne yapacaksınız. Burak Yılmaz, temmuzdan bu yana takımla birlikteydi ve oyuncuları en iyi o tanıyordu, onunla devam kararı aldık. Transferleri eleştiriyorlar ama Şenol Güneş'in bütün transferlerde onayı vardı. 'Bu gelmesin' dediği bir tane futbolcu olmadı. Bahtiyar’ı takıma katmak için en çok çabayı gösteren Şenol Güneş’ti. Onana'yı dahil hepsini onayladı. Onana genç bir futbolcu, ben iyi futbolcu olacağına inanıyorum" şeklinde açıklık getirdi.