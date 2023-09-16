Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den Samet Aybaba'ya teşekkür - Beşiktaş Haberleri

        Ahmet Nur Çebi'den Samet Aybaba'ya teşekkür

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, özellikle ekonomik anlamda kulübün çıkarları için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Camiaya karşı görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum" dedi. Çebi, bahsi geçen arazinin camiaya kazandırılmasına önayak olan sevgili Samet Aybaba'nın girişimleri için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çebi'den Aybaba'ya teşekkür
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş’ın 2023 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı. Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp bünyesindeki taşınmazların ekonomik olarak daha çok fayda sağlayacağı bir zemin oluşturmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Beykoz ilçesi içerisinde Paşamandıra’daki arazi projemizin sonuçlanmasıyla kulübümüze büyük bir değer kazandıracağız. Bu tesislere Futbol A takımımızı mı yoksa alt yapı takımlarımızı mı taşısak henüz karar vermedik. Arkadaşlarımız ile bu konuyu netliğe kazandıracağız. Bahsi geçen arazinin camiaya kazandırılmasına önayak olan sevgili Samet Aybaba’nın girişimleri için kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        Nevzat Demir Tesisleri ile ilgili de konuşan Başkan Çebi, “Ümraniye’de bulunan tesislerimiz orman arazisi olduğu için imar alamayız. Zaten devletimiz bu arazide Beşiktaş’a gereken ilgi ve alakayı göstermiştir. Biz de camiamızın çıkarları doğrultusunda davalık olan bu yerin 49 yıllık kullanım süresini tarafımıza kazandırdık” şeklinde konuştu.

        Pendik’te yer alan arazi için ise Ahmet Nur Çebi, “Pendik’te bulunan arazimizde ismimizin bulunduğu kafeteryamız ve teknelerimiz var. Hemen yanında bir arazi daha mevcut ve onu da bünyemize eklemek istiyoruz” dedi.

        "KULÜP İÇİN ORTAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Görüş ayrılıkları olsa bile hedeflerinin Beşiktaş’a fayda sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş camiasındaki görevinden ayrıldı diye iş ortaklığımızı sonlandırmak istemiyorum. Serhan Çetinsaya bu kulübe hizmet etmiş, iyi işler yapmış ve yapmaya devam eden bir insan. Kendisi başarılı, becerikli bir bir iş insanı. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iş ortaklığımızı devam ettireceğiz. Bu benim karar vereceğim bir durum. Camia tüm taraftarlarıyla ve sevenleriyle var. Kendisi de iyi bir Beşiktaşlı” ifadelerini kullandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaşadığı polemiklerde özellikle sosyal medya da yalnız bırakıldığını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, “TFF hakkında bugün burada konuşulanlara katılıyorum fakat ben savaş verirken camiadan benim yanımda duran çok fazla kişiyi ne yazık ki görmedim. Özellikle sosyal medyada ki yersiz ve haksız linç girişimlerinde kulübünüzün ve başkanızın yanında olun” açıklamalarında bulundu.

        Kendisini eleştiren ve erken seçime gidilmesini isteyen Hasan Arat'a cevap veren Başkan Çebi, "15 ay önce yapılan seçimde aday olmadınız. Buna saygı duyuyorum. Fakat hemen ardından 2 ay sonra düzenlenen toplantılarda muhalif davranmaya başladınız. Benim Beşiktaş taraftarı ile hiçbir sorunum yok. Siz varmış gibi davrananların yanında yer aldınız. Fikret Orman’ın başkan olduğu dönemde bu salonda “Fikret Orman paralar nerede?” diye bağıran kişilere müdahale etmeye çalıştığımızda; yardımcınız bize merak etme “Biz yaptırdık” dedi. O gün onu yapanlar bugün neler yapmaz ki? Beşiktaş’ın eski oyuncususunuz. Saygı duyuyorum. Beşiktaşlılığınızı da sorgulamıyorum. 20 yıldır neredeydiniz? Peki sosyal medyada benim anneme, karıma, çocuğuma ve şahsıma küfür edilirken siz Beşiktaş başkanına yapılan bu saygısızlığa karşı durdunuz mu? Takım maçı berabere bitiriyor, hemen yersiz eleştiriler ile takıma zarar veriyorsunuz. Yarın bu kulübe başkan olma olasılığınız var. Beşiktaş camiasına zarar vermeyin” diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa