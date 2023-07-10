Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar: TFF, Arda Güler, transfer, Burak Yılmaz...

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"Türk futbolunun kanayan yarası federasyondur. Federasyonu kaldırın ortadan yok edin ve Kulüpler Birliği'ni devreye sokun ondan daha iyi yönetir."

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"TFF olarak birçok kurulları siz seçiyorsunuz. Bunu tarafsız yapamazsınız. Tarafsız olabilmesi için MHK için de Tahkim içinde seçimle olmalı. Biz seçtiğimizde kimse saygı duymuyorum diyemez. Kişinin seçmesini AİHM de doğru bulmuyor. Kesinlikle yanlış bir yönetim var burada."

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BÜYÜKEKŞİ'YE SERT SÖZLER Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi duygusal bir tepki olmuş. Mantık, akıl dışı, akıl tutulması... Beşiktaş olmasa sen orada olamazsın. TFF Başkanlığında oturuyorsan bunu bileceksin. TFF Başkanı beni sevse de sevmese de adil ve adaletli olmalı. Çok canın sıkılıyorsa, rahatsızsan istifa eder gidersin. O göreve devam edeceksen o zaman Beşiktaş'ın da varlığını kabul edeceksin.

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"TFF Başkanının hareket ve tavırlarından huzursuz oluyoruz. Beşiktaş'a karşı tavır ve tutumlarını biraz adaletsiz olarak görüyoruz. En kısa zamanda Mehmet Büyükekşi'ye yazacağız. Böyle bir durum var mı? Bu cümleyi kurdununuz mu diye soracağız."

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KOMBİNE SÖZLERİ "Kombinede Avrupa'yı ayırdım. Onu izah edeyim. Örneğin bir kulüpte, kombine 6500 TL; bizde 4500 TL. Ben, 2000 TL aşağı satıyorum. Onlarda Avrupa dahil, bizde dahil değil. Ben, Avrupa fiyatlarıyla 2000 TL'yi üzerine koyduğum zaman zaten aynı yere geleceğiz. Ben, aslında size jest yapıyorum. Herhangi bir şekilde bu maçlarda elenirsek, paranız yanmasın. İyilik yapıyoruz ama anlatamadık. Kızdılar bize."

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DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMASI "Dursun Özbek'i hakkaten seviyorum ama tebrik etmedi bizi diyor. Biz genelde 4 büyükler birbirimizin şampiyonluğunu tebrik etmiyoruz. Bizde böyle bir örf veya adet yok. Biri bunu kırabilir tabii ama ben mi kırayım. İlk önce büyükler büyüklüğünü yapsın."

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"Zaferler her zaman bir sarhoşluk yaratır. O gün o ifadeler gerçekten kırıcı. 6 puan verdik, 3 puan verdik demek kolay. Maç oynanırken yapsaydın ya bunları. Bu lig 5 puan farkla bitseydi ne diyecektin onu bana söyle.Söylediğin şeyler tutarlı olmalı."

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"KAYIKÇI KAVGASI" "Fenerbahçe ile Galatasaray'a bakıyorsunuz birbirini yiyorlar ama bunların arasında bir sorun yok. Bu kayıkçı kavgası. Bu kayık bu şekilde yürümez, su alır. Bu sene hiçbir takımın MHK'yi şikayet etme hakkı yok. Bir tek benim hakkım var, bunu sonuna kadar da kullanırım."

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TRANSFER AÇIKLAMASI "Şu anda bizim 2-3 tane transferle işi bitirmeyi düşünüyoruz. Ne kadar gizli olursa daha iyi oluyor kulüpler için. İyi transferler yapmaya çalışıyoruz ama öyle yıldız mıldız, 8-10 milyon euro maaşlarla transfer yapmak... bizde öyle bir şey yok. Bizim gelecek sezon şampiyonluk şansımız yüzde 99."

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"BURAK YILMAZ'A KIZDIM AMA..." "Burak özünde Beşiktaşlı olan bir kardeşimiz. Benim kızdığım, gönül koyduğum bir iki maç vardı. O defterleri artık kapattık. Bize verdikleri çok fazla. O bizim çocuğumuz. Yanıma geldi, uzun uzun konuştuk. Şu anda gerçekten kendisinde çok büyük hırs görüyorum. Belki de yarın öbür gün milli takıma hoca olacak. O da bizde olsun."

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ARDA GÜLER YORUMU "Arda Güler ile gurur duyuyorum. Biz de Beşiktaş olarak geçen sene 3 tane genç çocuğumuzu Avrupa'ya verdik. Zamanı mı diye tartışıldı. Ben o 3 çocuğumuzun gitmemesi için çok mücadele ettim. Tahmin ediyorum ki Ali Koç da Arda'nın gitmemesi için mücadele etmiştir. Aileleri ve menajerleri, bu çocukları para makinesi olarak görüyorlar. Arda'nın bu tür hesapları yapacak bir mental yapısı yok tabii ki. Dolayısıyla onun yerine yapan birileri var."

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"Bugün Arda'nın transferi, bir ekonomik transferdir. Bizim çocuklarımız gittiler, ne olacak mesela? O kadar gitme dedim, yalvardım ama ailesini zapt edemedim, menajerini durduramadım. Çünkü onlar, bu çocukların üstünden para kazanmaya karar vermişler. Çocuklar da şartlanmış gibi davranıyorlar. Mesela Emirhan, gittiğinden beri yedek. Gitmek istiyor çocuk, durduramıyorum ki."

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