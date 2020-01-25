Çebi'den Fikret Orman'a salvo!

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a salvo!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İzmir'de eski başkan Fikret Orman'ın kendisi hakkındaki sözlerine sert yanıt verdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, No1903 İzmir'in açılışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığı ile ilgili "Çok ani bir toplantı oldu. Beklediğim bir toplantı değildi. Hocamızın da yorgun ve sıkıntılı olduğunu gördüğüm için gitmek zorundaydım. Yapmış olduğumuz konuşmalar sonucunda kendisinin mutsuz olması, alınan sonuçlardan çok etkilenmesi bizi ister istemez hocayla bu görüşmeye sevk etti. Bu görüşmede de en doğru olanın İki taraf da en doğru olanın ayrılık olduğunu ifade etmiştir. Konu Beşiktaş ve alınan sonuç ve skorlardı. Yeni oluşumla ilgili yönetici arkadaşlar, Pazartesi günü değerlendirmeler yapacak. Ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilecek ve açıklanacak” dedi.

SPORTİF DİREKTÖRLÜK AÇIKLAMASI

Çebi, sportif direktörlük konusu ile ilgili "Sportif direktörlükle sporun idare edilmesinde fayda görüyoruz. Bu oluşumu sağlamaya çalışacağız. Böyle bir oluşum arzu ediyoruz. Ancak henüz bir isim üzerinde mutabakat yok. Onlar haftaya değerlendirilecek konular. Konuşulmalı, karar alınmalı ve uygulanmalı. Henüz kamuoyuna vereceğimiz bir bilgi yok” ifadelerini kullandı.

"REBOCHO'NUN OPSİYONU KALDIRILSIN"

Çebi, Göztepe maçının kadrosuna alınmayan Pedro Rebocho konusunda ise şunları söyledi: "Rebocho ile ilgili bonservisini elinde bulunduran takımıyla görüşme yapıyoruz. Bu bizim şahsi değerlendirmemizdir. Futbolcunun bonservis bedelini çok yüksek bulduğumuz için ve ekonomik durumunun ortada olması sebebiyle 20 maçtan fazla oynamaması haline almamız gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla buna şu an hazır olmadığımızı, futbolcunun şu ana kadar çok fazla katkı vermediğini biliyoruz. Ama bu vermeyeceği anlamına gelmez. Beklediğimizi bulduğumuzu düşünmüyoruz. Futbolcunun 20 maçlık opsiyonunun kaldırılmasını istiyoruz. Tahmin ediyorum. Pazartesi bu konu çözülmüş olacak ve sezon sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz. Sonra da değerlendirmesini yapacağız.”

"3 AYDA HER ŞEYİ ÇÖZMEMİZİN BEKLENMESİ HAKKANİYETLİ OLMAZ"

Çebi, Fikret Orman'ın kendisine yönelik eleştirileri için ise şunları söyledi: "Kampanya da değerlendirilecek konulardan biri. Hafife alınacak bir konu değil. Çünkü bütün kulüplerde olduğu gibi bizde de ekonomik durumda sıkıntı var. Sportif başarı da ekonomik ile paralel. İmkanlarınız daralınca ister istemez başarı da aşağı doğru geliyor. Beşiktaş Kulübü’ne bir başkanın 5-10-15 milyon Euro para koymayla bu sorunların çözülebilmesi mümkün değil. Çünkü koyuldu ve hala çözülmediğini kamuoyu olarak takip ediyorsunuz. Bazı başkanlarımızın koyulması gerektiği yönünde ifadeleri var. Biz paramızı ve imkanımızı koyduk ama gerçekten yeterli değil. Bir şeyler koyulmasının kulübü daha sağlıklı yürüteceğini düşünüyorlar, bunlar yapıldı ama yeterli değil. Bunu burada arz etmek istiyorum. Koyulmasının talep edilmesi de doğru ancak bunun yetmeyeceği ve koyulduğu da doğru. Kampanya gibi konular el birliğiyle, beraber olmalı. 1-2 kişini ekonomisi buna yetmez. Bunu açık açık söylemek istiyorum. Sayın Fikret Orman’ın ‘Para koysun’ diye bir televizyon programında konuşması oldu. Bunun yeterli olmayacağını bilerek kendisi bunu niye söylemiştir? Ama başkanımızdır, söylemiştir. Ama yetmez arkadaşlar. Hep beraber olmak zorundayız, Beşiktaş’ı beraber kurtaracağız. Beşiktaş, 1-2 kişinin kurtarabileceği bir yer değildir. Ekonomisi ve marka değeri büyüktür. Birlik ve beraberlik yoksa sonuç sıfır. İki elle sarılırsanız sonuç çok şey olur. Kampanya olabilir, başka formüller üzerinde çalışıyoruz. Daha geleli 3 ay oldu. 3 ay içerisinde her şeyi çözmemizi beklerlerse bu da çok hakkaniyetli olmaz. Ama yukarı doğru çıkış olduğunu, birçok problemi çözerek yürüdüğümüzü söylemek istiyorum. Ama şu an için bunlar yeterli değil."

"TEK SÖYLEDİĞİ DOĞRU, ADIMIN AHMET NUR ÇEBİ OLDUĞU"

“Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalar irite edici ve doğru değil. Orada benimle ilgili sadece bir tek doğru vardı, adım Ahmet Nur Çebi’ydi. Onu doğru söyledi. Onun dışında baştan aşağı yalan. Kendisine cevabı, 15 Şubat’ta Divan Kurulu Toplantısı’nda vermeyi düşünüyorum. Artık bu da son bir cevap olacak. Kendisini de orada görürsem çok mutlu olacağım. Gözünün içine bakarak cevap vermek istiyorum. Umarım oraya gelir.”

"BABAM SENİN ASKER ARKADAŞIN MI?"

“Sen Eylül ayında UEFA kağıdını alman gerekirken neden seçimden sonra Ekim’in 20’sine erteledin? O zaman tarihinde verseydin. Bizim de verdiğimiz para bir sonraki dönem için olurdu. Biz geçmişin 4 ayını temizledik. Kamuoyu bunu bilmiyor ama ‘Ben parayla ilgili Beşiktaş’ta ar ederim’ dedim. Paramla ilgili Beşiktaş hakkında konuşulmasından hoşlanmıyorum. Fikret Beyin konuşmasına bakıyorum, ‘Babası, babası’ diyor. Babam senin asker arkadaşın mı? Bu parayı seninle mi kazandı? Ne münasebet, bunlar ayıp şeyler. Ayın 15’inde orada olması ümidiyle gözünün içine bakarak cevaplamak istediğim için kendisini davet ediyorum. Buyursun gelsin, söylediklerinin hepsine cevap vereyim. Dediğim gibi, söylediklerinde tek doğru vardı. Adımın Ahmet Nur Çebi olması. Onun dışında her şey yalandı.”

"SERDAL ADALI İLE KONUŞTUM"

"(Serdal Adalı’nın '15 milyon Euro versinler’ şeklinde sözleri için)" Serdal Adalı ile konuştum. ‘Ben öyle bir şey söylemedim’ dedi. Anladığım kadarıyla belki anlamını değiştirmiş olabilirler.”

Çebi, mekanın açılışını genel kurulda yarıştığı Serdal Adalı ile gerçekleştirdi.