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Ahmet Nur Çebi'den Dursun Özbek'e yanıt: Şampiyonumsu olursunuz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e "Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz!" yanıtını verdi

Giriş: 08.06.2023 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

  • Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "6 puan, 8 puan ne fark eder?" sözlerine "6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder! Çok şey fark eder! Arkanıza aldığınız rüzgar, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır, deprem nedeniyle 3 puan yazılması... Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz!" cevabını verdi.

  • Başkan Çebi, Nathan Redmond'ın durumuna ilişkin ise, "Görüşmelerde son aşamaya geldik. Kendisi de burada kalma konusunda istekli ve arzulu." dedi. 

  • "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmuyorum" diyen Çebi, "Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş ile ilgili rencide edici sözleri nedeniyle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Genel kurulda kendisini desteklemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

  • Başkan Çebi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

  • "Önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Biz de görevimize devam edeceğiz. Camiamız içerisinde gereksiz bir seçim atmosferi yaratıldı. Bir mücadele, bir savaş elbirliğiyle yürütülür."

  • "Hazırlıklarımızı tamamladık. 2-3 tane takviye yapacağız. Şenol hocamızla yola devam edeceğiz."

  • "Seçim konuşmalarını anlamsız buluyorum. Camiamız içerisinde bir seçim atmosferi yaratıldı. Gereksiz! Nedenini hala bilemiyorum. Beşiktaş'ı seviyorlarsa, bu yaptıkları doğru değil. Bir savaş birlikte yürütülür, kazanılır veya kaybedilir."

  • "Hocayı ve futbolcuları tebrik edip yönetimi yok saymak ikilik yaratmaktır."

  • "Çok iyi bir takım yarattık. Yaşadığımız şanssız sakatlıklar bizi hedeflerimizden uzaklaştırdı."

  • "Galatasaray ve Fenerbahçe, biz konuşurken ağzını bile açmadı! Şimdi lig bitince çıkıp 'Ne fark eder?' diyorsunuz! Bu ifadeler hoş değil, spor camiası hoşlanmaz."

  • Özbek'e cevap: Ofsaytımsılara penaltımsıları eklerseniz şampiyonumsu olursunuz

    "Dursun Özbek'in "6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?" gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder! Çok şey fark eder! Arkanıza aldığınız rüzgar, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır, deprem nedeniyle 3 puan yazılması... Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz! Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli."

  • "TFF Başkanı da bu düşüncelere katıldı, bu da düşündürücü! Fark 5 olsaydı, TFF Başkanı olarak bu açıklamalarınızı nasıl değiştirirdiniz? Ne diyecektiniz? Cevabını önemle rica ediyorum."

  • "Şu anda istediğim gibi konuşamıyorsam Beşiktaş başkanı olduğum içindir. Galatasaray başkanı gibi zafer sarhoşluğuyla çıkıp 6 puanı da vereyim demiyorum. Haksız aldığın penaltıları da ver bakalım ligde kaçıncı oluyorsun görelim."

  • "Erden Timur'un elindekileri açıklamasını bekliyoruz"

    "Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını bekliyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti! İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama abiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz! 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz, demek durum bu! 5 puan fark olsa, Dursun Özbek nasıl açıklama yapacaktı? 8 puan farka çirkin açıklamayı yapıyorsanız, 5 puan farkta nasıl konuşacaktınız? Bu ifadeleri kullanacaksanız, neden beklediniz? Zamanında neden konuşamadınız?"

  • Çebi'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye: Tüm takımlara eşit olmalısınız

    "Kasıtlı algı yapıldı! Biz puan istemedik, adalet istedik! Depremden üç gün sonra 'İki yol var, birini tercih edeceğiz' diyorsunuz. Demek mantıklı bir yol daha var! Bizim önerdiğimiz yol mantıksızsa, o gün neden 'İki yol var' dediniz? TFF Başkanı taraf olduğunu hissettiriyor, Beşiktaş camiası rahatsız! Bunu bir şekilde istemeyerek, anlamayarak söylediğini düşünmek istiyorum. Beşiktaş camiasından özür borcunuz var! Bunu yapmanızı talep ediyorum! TFF Başkanı olacaksanız, tüm takımlara eşit mesafede olmanızı hissettirmelisiniz."

  • "Büyükekşi'yi desteklemeyeceğim"

    "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmuyorum. Bunu söylemek hakkım. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Beşiktaş Başkanı'nı bir haftada 3 kez ceza kuruluna göndermek neyi ifade ediyor? Oradaki kurullar adaletliyse, Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş ile ilgili rencide edici sözleri nedeniyle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Beşiktaş çok büyük bir camiadır, onu rencide edici kelimeler kullanamazsınız! Kullanıyorsanız, siz de o kurullarda gerekli savunmayı yapın! Bu saygısızlık değil, bu söylemlere Beşiktaş Başkanı olarak yasal bir cevap. Bize ceza verenler, bunları da mantıklı şekilde değerlendirsin."

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    "TFF Başkanını Genel Kurulda desteklemeyeceğim."

     

    "Pandemide alınmış 4 kupa unutulmasın"

    "Beşiktaş'ın ödenmemiş 1 kuruş borcu yok! Bunu buraya kadar getirmek çok önemliydi. Takdir edilmeyi beklemiyoruz ama başarıları, pandemi döneminde alınmış 4 kupayı spor camiasının unutmamasını diliyorum."

  • "Redmond kalmak istiyor"

    "Redmond ile görüşmelerde son aşamaya geldik. Kendisi de burada kalma konusunda istekli ve arzulu."

  • Sponsor anlaşması ne durumda?

    "Sponsor konusunda pazarlıklarımız devam ediyor."

  • "Ümit Öztürk'ün Beşiktaş'a verdiği zarar ortada"

    "Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Ümit Öztürk gibi hakemi veriyorsunuz, yıllardır Beşiktaş'a verdiği zarar ortada. İkincilik maçına çıkıyoruz, Ümit Öztürk'ü veriyorsunuz! İçimden neler geçiyor söylemek için ama Beşiktaş Başkanı olduğum için konuşamıyorum. Dursun Özbek gibi zafer sarhoşluğu ile konuşamam. '6 puan vereyim, 3 puan vereyim' demem. Ver, haksız penaltıları da ver, görelim o zaman kaçıncı olduğunu! Herkes cümlelerine dikkat etsin."

  • "Fenerbahçe'nin de katkısı var..."

    “Jorge Jesus Fenerbahçe’nin hocası, ifadeleri ortada. Bugün eğer Galatasaray şampiyon olduysa, Fenerbahçe’nin de katkısı var. Bilerek veya bilmeyerek. Jorge Jesus’un arkasında durun, adam bir şey anlatmaya çalışıyor. Adam benim dediğimi anlatmaya çalışıyor.”

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