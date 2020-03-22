22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haber Global'e flaş açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle süresiz ertelenen liglerin bu sezon oynanmamış kabul edilebileceğini belirten Çebi, Avrupa kupaları için ise flaş bir öneride bulundu. İşte Çebi'nin sözleri:
"ALINMIŞ BİR KARAR YOK"
“Kulüpler Birliği toplantısında her şey konuşuldu. Alınmış bir karar yok. Sağlıklı bir şekilde başlamak istiyoruz. Ama bu işin uzaması ve riskli hale gelmesi halinde yapılması gereken konular konuşuldu. Bunların hiçbiri oylanmadı, herkes fikir sundu. Herkesin dileği bu virüsün bir an önce yok olması, liglerin başlaması. Belki lig biraz hızlanabilir. Haftada 2 maç oynamak üzere…"
“LİG İPTAL EDİLEBİLİR”
"Kimisi play-off demiş olabilir, kimisi başka bir şey söylemiş olabilir. Ama kesin bir şey yok. Benim şahsi düşünceme göre bu ligler oynanmalı. Sonuç itibarıyla oynandığı zaman sorun bitmiş olacak. Ama sonuç olarak sorun uzuyorsa uzatmanın da alemi yok. Bence bu ligler tescil falan edilmez, herkesin hakkı hukuku var. Oynanmamış kabul edilebilir. Ama inşallah iş bu hale gelmez. Gerekiyorsa nokta koyarsınız. İnsan sağlığından hiçbir şey önemli değil. Ama iş yaza kadar uzarsa lig iptal edilebilir. UEFA’da son 5-10 yıllık puanlara bakıp Avrupa’ya gidecek takımları gündeme getirirsiniz. Avrupa’dan gelirleri de tüm kulüpler kardeş olarak paylaşabilirler. Birbirimize sahip çıkma, birlik olma günü demiyor muyuz?”
SON 5 YILA GÖRE AVRUPA SIRALAMASI
27 - Beşiktaş
51 - Fenerbahçe
64 - Galatasaray
71 - Başakşehir
175 -Trabzonspor
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