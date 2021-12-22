Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki yemeğe Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da katıldı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Çebi, yarınki karşılaşma öncesi siyah-beyazlı futbolculara başarılar diledi.