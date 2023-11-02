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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş sadece spor kulübü değil - Beşiktaş Haberleri

        Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş sadece spor kulübü değil

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş olarak sadece bir spor kulübü değiliz. Biz, içerisinde duygular, geçmiş, hayat ve gelecekleri düşünen insanlarla kaynaşan bir toplumuz, bir kuruluşuz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:13 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:13
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        "Beşiktaş sadece spor kulübü değil"
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        Çebi, Adıyaman'ın Besni ilçesinde kulüp tarafından yaptırılan Beşiktaş İlkokulu'nun açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile katıldı.

        Açılışta konuşan Çebi, Cumhuriyet'in 100'üncü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün ise 120'nci yılını kutladı.

        Millet ve kurumlar olarak depremle mücadele konusunda hazırlıklı olunması gerektiğini aktaran Çebi, şöyle konuştu:

        "Deprem sabahından itibaren kulübün çok çabuk bir şekilde başlattığı yardımlarla 255 tır bölgeye intikal ettirilmiştir. Özellikle bu bölgedeki dernek başkanlarımız ve dernek yönetim kurulu üyelerimiz, çok süratli bir şekilde hareket ettiler. Onun için onlara da buradan canıgönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar olmasaydı, çok süratli başaramayacaktık. Bir kampanya başlatıldı ve birçok yerde olduk. Bu 255 tırın haricinde birçok kampanyaya katıldık."

        "Beşiktaş her yerde olmaya devam edecektir"

        Ahmet Nur Çebi, okulun yapımına yurt içi ve yurt dışından birçok taraftar ve derneğin destek olduğunu ifade etti.

        Kampanyanın devam ettiğinin altını çizen Çebi, şunları kaydetti:

        "Allah nasip ederse, yolumuz açık olursa, bu bölgeye katkı vermeye devam edeceğiz. Beşiktaş olarak sadece bir spor kulübü değiliz. Biz, içerisinde duygular, geçmiş, hayat ve gelecekleri düşünen insanlarla kaynaşan bir toplumuz, bir kuruluşuz. Beşiktaşlı olmaktan ve bu kulübe başkanlık yapmış olmaktan son derece gurur ve onur duyuyorum. Özellikle buraya gelmiş ve görev yapmakta olan öğretmenlerimize bir çift lafım var. Bu gençlerin sağlığı sizlere emanet. Sonra bilgileri, eğitimleri ama bu bölgede yaşanan bu travmadan sonra öğretmenlerimize başka bir yük daha düşüyor. O da onların psikolojisini, kafalarını sağlıklı hale getirmek. Allah bir daha yaşatmasın. Beşiktaş her yerde olmaya devam edecektir."

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