Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "13 Ocak 2022 Perşembe günü saat 12.00’de Vodafone Park Basın Toplantı Salonu’nda Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi gündeme dair konularla ilgili basın toplantısı düzenleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Çebi'nin Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar yola devam kararını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan PCR testi sonucunu bekleyen teknik direktör Önder Karaveli'nin negatif sonucunu alması halinde toplantıya katılabileceği ifade edildi.